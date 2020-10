En cuatro años de Trump se ha retrocedido en las conquistas de migrantes: Porfirio Quintano

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Estos han sido cuatro años de retroceso a todo lo que se había conquistado en cuanto a los derechos de los migrantes, porque en esta administración de Donald Trump han pasado alrededor de 400 regulaciones para restringir la migración a este país”. Así lo expuso a EL HERALDO, Porfirio Quintano, presidente de la Asociación deHondureños del Norte de California (AHNCA).

Lamentó que “ha sido tan grande este ataque que al principio las organizaciones de la sociedad civil y las fuerzas vivas hacían manifestaciones, pero en estos dos últimos años han tenido que ir a la defensiva”.

Algunas de las acciones del gobierno contra la migración se han llevado a cortes y están pendientes de resolución, las más pequeñas han sido pasadas por desapercibidas debido a que no ha tenido recursos para retar a todas las acciones del gobierno.

En estos cuatro años, según el dirigente de los migrantes, el presidente Trump trató de aplicar leyes que se habían aprobado en el Congreso, pero que no se habían ejecutado.

Es de hacer notar, dijo Quintano, que no se ha aprobado ninguna ley nueva, sino que le han buscado todo lo que se puede aplicar en contra de la migración para aplicarla al límite.

En cuanto al Estatus de Protección Temporal (TPS), expresó que si Trump gana las elecciones, la lucha tendrá que redefinirse y seguir el camino a la residencia.

Pero se complicará, más aún si gana la mayoría en el senado, que es donde está bien cerrada la contienda.

Si gana el demócrata Joe Biden, él ha dicho que habrá cambios, incluso que le dará TPS a países como Venezuela, pero eso también depende de la fuerza de las organizaciones.

Quintano apuntó que si gana Trump, seguirán las medidas de represión contra los migrantes, no habrá ningún tratamiento especial y si no prosperan las demandas, el TPS acabará, es decir, con Trump no se esperan cambios, sino que ataques más fuerte a la comunidad inmigrante.

Aseguró que ellos continuarán la lucha por una reforma migratoria, pero sería cuesta arriba, porque hay más posibilidades que se construya en muro en la frontera a que se haga una reforma migratoria. Los migrantes quieren que ganen los demócratas, porque Joe Biden habla en su plan de gobierno que va a hacer con los migrantes y en el caso de Trump ya se sabe qué hará.

