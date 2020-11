El toque de queda seguirá vigente en la Semana Morazánica  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La circulación sin restricciones durante la Semana Morazánica tiene sus límites, así lo aclaró Carlos Madero, coordinador General de Gobierno y coordinador del Gabinete Económico y Social.



El funcionario explicó que la única modificación en las medidas vigentes en el país fue permitir la movilización de personas y vehículos, sin importar el último dígito de identidad.

LEA: ¿Cómo evitar el contagio del covid-19 durante el Feriado Morazánico?



“Las otras restricciones relativas al toque de queda, uso de mascarillas, lavarse las manos constantemente, mantener el distanciamiento físico, se mantienen vigentes, porque eso forma parte del protocolo de prevención de contagio del covid-19”, detalló el ministro.



Asimismo, Madero pidió a los hondureños cuidarse del letal virus y recordar que "no será un feriado normal. Las personas que se movilicen tiene que saber que sí hay restricciones".

VEA: ¿Cómo prevenir una segunda ola de contagios en el Feriado Morazánico?



El toque de queda “se mantiene hasta las 10:00 de la noche y es importante que la población sepa que ni los bares, ni las discotecas están autorizadas para abrir, porque esto tiene que ver con la prevención al contagio de las personas, de manera que tendremos un feriado en condiciones distintas a los años anteriores”.

Se harán operativos

Para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las autoridades desplegarán operativos a nivel nacional “de manera que si un negocio no cumple con las medidas o permite la aglomeración de personas tendrá que ser cerrado, aunque se trate de una actividad turística”.

ADEMÁS: El dilema en el Feriado Morazánico: ¿vacacionar en tiempos de pandemia?



"No está permitido que las familias vayan en grupos, o grupos de amigos, las familias y los grupos deben viajar por separado, no está permitido que los grupos se mezclen unos con otros, porque no se sabe si todos han tenido el mismo cuidado contra el virus", indicó.



Una vez que finalice el feriado se implementarán acciones adicionales como práctica de tamizajes en los sitios de mayor concentración de turistas.

+Salud recomienda visitar lugares amplios en el Feriado Morazánico