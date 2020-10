TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Comisión Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras-H (Invest-H), José Leva Bulnes, afirmó en su momento que, a pesar de no tener conocimiento exacto de cuál era el salario de Marco Bográn, exdirector de ese organismo, “el sueldo nuestro sí sé que es menor”.

Bulnes hizo esta declaración el pasado 31 de agosto en el foro de debate Frente a Frente de Televicentro al periodista Renato Álvarez. Sus declaraciones quedaron registradas en el siguiente video, específicamente en los últimos tres minutos.

El interventor no ofreció un monto de su sueldo en esa entrevista ya que aseguró que “todavía no me lo han dado por escrito”.

Según los registros del portal de Transparencia de Invest-H, Bográn, que dejó la dirección de esta institución a finales de junio después del escándalo en torno a la compra de los hospitales móviles, ganaba unos 235,188 lempiras (el último salario que registró, correspondiente a junio), lo que representa 20 veces el salario mínimo de Honduras.

Por su parte, el salario de los interventores se pudo conocer hasta mediados de octubre a través de la planilla de remuneración de empleados correspondiente a septiembre en dicho portal.

Cada uno de los miembros de la comisión recibió en ese mes un sueldo bruto exacto de 207,944.85 lempiras, lo que equivale a 27,244 lempiras menos que Bográn.

Sin embargo, al sumarse los tres sueldos se alcanza un monto total para el funcionamiento de esta Comisión Interventora de 623,834.55 lempiras, lo que representa 388,646 lempiras más que el último salario devengado por el exdirector.

La cifra total es más del doble que el último sueldo de Bográn: un 187% de aumento correspondiente al salario de la dirección.

Salario y funciones

La Comisión Interventora de Invest-H está formada por José Leva Bulnes (presidente), José Gustavo Boquín y José Alberto Benítez. Fue juramentada a finales de julio tras la salida de Bográn por el escándalo en compras durante la pandemia y el paso fugaz de Evelyn Bautista.

En la página web de Invest-H señalan que las acciones de esta junta van encaminadas al fortalecimiento institucional, así como la continuidad y el cumplimiento de los proyectos de infraestructura vial y de desarrollo rural.

También anunciaron la contratación de una empresa internacional certificada para realizar una auditoría forense a la institución y, de forma definitiva, la puesta en marcha de los siete hospitales móviles de asilamiento adquiridos. Actualmente solo uno está en operación.

En un inicio, los interventores evitaron precisar su sueldo bajo el argumento que lo desconocían. Así quedó registrado en la entrevista con Renato Álvarez.

“¿Cuál era en Invest-H el sueldo que ganaba Marco Bográn y el que están ganando ellos tres en conjunto?”, preguntó el periodista.

“El sueldo de Marco Bográn no lo sé y el sueldo nuestro sí sé que es menor, porque incluso que hay empleados que están debajo nuestro y ganan más”, respondió Bulnes.

“¿Por qué no saben el salario que van a ganar”, repreguntó Álvarez, a lo que el interventor contestó: “Por escrito no me lo han dado”?

El interventor Boquín intervino y respaldó la versión de Bulnes Leva. “No hemos determinado todavía la cifra del salario de Invest-H, pero va a ser menor de lo que ganaba el abogado Marco Bográn y, como le dijo el interventor Leva, va a ser mucho menor que muchos de los empleados que tienen más de 15 años”.

“Entonces, sí saben cuánto ganaba Marco Bográn”, refutó el periodista. Boquín, de esta forma, ya brindó una cifra: “Marco Bográn ganaba arriba de 220,000 lempiras, pero no sé la cantidad exacta”.

“Ustedes van a ganar menos que él”, consultó de nuevo Álvarez. Ambos interventores contestaron de forma afirmativa.

Planilla en Invest-H

Tras conocerse la semana pasada la cifra que absorbe la Comisión Interventora de Invest-H de forma pública, el comisionado presidente anunció que contratarán los servicios de una firma externa para revisar la política salarial dentro de la institución.

Según el documento más reciente en el portal del IAIP, la planilla mensual de Invest-H viene a registrar en la actualidad un monto de 7.6 millones, más 1.8 millones del personal no permanente y la Comisión Interventora. Lo anterior hace una suma de 9.4 millones.

En la gráfica se observa la planilla complementaria de sueldos y salarios de Invest-H correspondiente al mes de septiembre del presente año y en las primeras tres casillas se ve los montos por salario del presidente de la junta interventora y de los dos comisionados.

Invest-H se encuentra en un proceso de subsanación después de que el exdirector, Marco Bográn fuese acusado por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, fraude y malversación de caudales, debido a malogradas compras millonarias durante la pandemia.

Conclusión:

El comisionado presidente de Interventora de Invest-H, José Leva Bulnes, declaró el pasado 31 de agosto en un programa de televisión que en ese momento no tenía conocimiento de cuál sería su salario, sin embargo, aseguró que percibiría un monto menor al de Bográn.

Cada miembro devenga un salario mensual de un poco más de 207,000 lempiras, según el documento de remuneración de empleados en el portal de Transparencia correspondiente a septiembre. Esa cifra, en efecto, es menor al último sueldo percibido por Bográn.

Sin embargo, entre los tres integrantes se destina a la Comisión Interventora un monto exacto de 623,834.55 lempiras, lo que representa más del doble que el antiguo director, por lo tanto, el medio califica el hecho como “Falso”.