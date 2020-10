Foto de los "seis dedos" de Kim Kardashian se viraliza en redes

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Nuevamente el pie con seis dedos de Kim Kardashian vuelve a ser tendencia en las redes sociales.



En sus más recientes publicaciones la socialité compartió una fotografía caminando en sandalias abiertas. Lo más extraño es que resalta una protuberancia que parece ser un sexto dedo.



“¿Son realmente seis dedos?”, “¿Tiene Kim 6 dedos en un pie?”, escribieron sus seguidores en el post de la famosa empresaria.

VEA: Así ha sido el cambio físico de Kim Kardashian



Para aclarar toda la polémica y resolver el enigma, hace algunas semanas Kim aclaró que no tiene un dedo extra y que mas bien es un bulto que se forma cuando usa esa clase de calzado.



"Es una parte de mi pie que, cuando me pongo un zapato así, aplasta otra parte y, en la foto, no sé por qué, parece un sexto dedo. Espero que esto responda a las preguntas sobre mis seis dedos, porque solo tengo cinco dedos en cada pie ", dijo.

+Kim Kardashian recupera millones del robo en París

Esta es la imagen se hizo viral en las redes.

Cumpleaños de súper lujo

La empresaria fue fuertemente criticada por celebrar su cumpleaños 40 en una isla privada con sus amigos y familiares.



De acuerdo con los medios, esta fiesta que duró cinco días tuvo un costo de un millón de dólares.



La esposa del rapero Kanye West alquiló un avión para trasladar a sus amistades a una de las islas más impresionantes del mundo en Tahití, que cuenta con 35 villas de una, dos y tres habitaciones, todas con piscinas privadas y que tiene un valor de hasta USD 20,000 la noche.

DE INTERÉS: Ellas son las bellas hijas de los hombres más millonarios del mundo