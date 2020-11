Rayo mata a menor de edad mientras pastoreaba vacas en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.- Un menor de 13 años de edad falleció en las últimas horas tras sufrir el impacto fulminante de un rayo en su cuerpo mientras pastoreaba ganado en el municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, zona sur de Honduras.



La víctima, identificada como José Manuel Ramírez, recibió la descarga eléctrica cerca de una quebrada ubicada en el sector de Tablones Abajo, según informó su madre Jessica Ramírez, quien también contó que el adolescente realizaba sus labores mientras caía una fuerte tormenta.

Aunque el menor logró resistir varios minutos, cuando fue movilizado al Hospital de Sur de Choluteca ya había perdido sus signos vitales.

Era un pequeño luchador

La acongojada progenitora, entre lágrimas y dolor, se recostó sobre el féretro donde descansan los restos del segundo de sus tres hijos, y describió a José Manuel como un pequeño luchador que aportaba económicamente a su hogar.



"Mi niño iba a trabajar, a pastorear unas vacas... para darme dinero a mí. Los sábados él me daba 400 lempiras", dijo la mujer envuelta en lágrimas.



Según Ramírez, unos días antes de la tragedia su hijo observó la necesidad que había en el hogar y le dijo que había tomado la decisión de salir a trabajar. "'Mamá, ya voy a ganar para darle comida, mire que no tenemos nada en la casa, me dijo'".



Además agregó: "Nunca pensé ver a mi hijo así. Yo me siento muy triste, porque mi hijo era el único que trabajaba para mí. Todo lo que ganaba me lo daba".



El cuerpo del menor es velado en su humilde casa de habitación, ubicada a solo unos kilómetros donde ocurrió el lamentable hecho.

