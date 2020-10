Yani Rosenthal: “No solo no tengo visa, sino que nunca más puedo volver a entrar a EE UU"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal, confesó que no podrá volver a ingresar a los Estados Unidos.



En conversación con la emisora capitalina Radio América también reveló los motivos que lo hicieron buscar nuevamente la presidencia de la República.



“No solo no tengo visa, sino que nunca más puedo volver a entrar a Estados Unidos. Cuando me deportaron, al final de la condena, me dieron una orden y me dijeron que nunca puedo entrar a EEUU, que soy inelegible para poder entrar”, empezó contando.

Durante la entrevista recordó todo lo que sufrió durante los tres años en prisión tras ser condenado por la Corte Federal de Manhattan al declararse culpable de los cargos de lavado de activos.



“En prisión se pasa mucho frío, soledad y hambre. Aprendí lo que se siente sufrir, dormirse con el estómago vacío, cosas que en Honduras ocurren a diario y eso es parte de lo que me ha motivado a ser candidato, a ser presidente para cambiar eso”, expresó.



Asimismo, aseguró que “toda persona cambia cuando tiene una condena larga en prisión, y en ese tiempo aprendí muchas cosas, me acerqué mucho a Dios, siempre oro a Dios y le pido me dé sabiduría para ir tomando las decisiones”.

Finalmente el empresario hondureño aceptó que cometió un error, pero que no se siente manchado o apenado. "No siento pena, no trato de ocultar mi pasado, cometí un error y pagué por él".

Regreso al país

El empresario hondureño Yani Rosenthal Hidalgo regresó el viernes 7 de agosto al país luego de cumplir una pena de tres años en una cárcel de Miami, Estados Unidos.



El empresario arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en un vuelo privado. Una vez que puso un pie en la terminal aérea fue recibido por una multitud de liberales, quienes pese a las restricciones por el covid-19 acudieron a darle la bienvenida.

Se declaró culpable

El 26 de julio de 2017 Yani Rosenthal se declaró culpable en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.



Según la sentencia, el hondureño debía pagar 500,000 dólares como compensación al gobierno de Estados Unidos por el costo del juicio en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.



Asimismo, pagar 2.5 millones de dólares, unos 57 millones de lempiras, por la multa establecida por los jueces.

La Fiscalía explicó que la conducta de lavado de dinero de Rosenthal implicó un esquema basado en el comercio en el cual Los Cachiros usaron una compañía de fachada para comprar ganado con ganancias de drogas en subastas en Honduras.

Perfil

Yani Rosenthal Hidalgo nació en San Pedro Sula el 16 de julio de 1965. Sus padres son el banquero y político Jaime Rosenthal Oliva y Miriam Marina Hidalgo de Rosenthal.



Rosenthal estudió la secundaria en la escuela bilingüe Internacional Sampedrana.



Es un abogado graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posee una maestría en administración de negocios, obtenida en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae).



En 1998, la Corte Suprema de Justicia de Honduras le concedió el título de notario público.

