Condenan a 120 años de prisión a Keith Raniere, fundador de secta NXIVM  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El fundador de la secta NXIVM fue condenado esta semana luego que un juez lo halló culpable por los delitos de tráfico sexual, extorsión, delincuencia y abuso de menores. La condena dada fue de 120 años de prisión.



Alrededor del caso -del hombre de 60 años- se involucraron a ocho mexicanos señalados por ser miembros de la secta y son buscados actualmente por la justicia, 2 de ellos son hijos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.



Otra de las presuntas involucradas fue Ana Cristina Fox, hija del ex presidente Vicente Fox quien negó formar parte de NXIVM, luego que The New York Times la incluyó en los involucrados en ese escándalo. También otras personas de familias importantes de México se mencionaron en este caso por parte de la fiscalía.

Raniere utilizaba a las mujeres y eran explotadas financiera y sexualmente, además las chantajeaban con fotos para no permitir que salieran del grupo. Durante años, mantuvo 15 o 20 esclavas sexuales que marcaba con señales de fuego que representaban las iniciales del líder.

Luego de ser arrestado desde marzo de 2018 en una lujosa villa en Puerto Vallarta. Durante el proceso de seis semanas el jurado escuchó cómo los seguidores de Raniere tomaban cursos de autoayuda de cinco días con un costo de 5 mil dólares. En 2019 fue declarado culpable por todos los cargos imputados en su contra ante un jurado de Nueva York.



NXIVM tenía como sede la ciudad de Albany, capital del estado de Nueva York, centros en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, México y también en otros países.

