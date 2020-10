Segunda ola de covid-19 será peor que la primera, OMS pide no bajar la guardia

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la nueva ola de contagios por covid-19 no son nada alentadoras, por lo que el ente llamó a la población a no bajar la guardia.



En el mundo se confirmaron más de dos millones de nuevos casos de coronavirus en la última semana, el periodo más corto para ese crecimiento exponencial desde el inicio de la pandemia, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“No podemos bajar los brazos, no podemos bajar los brazos”, expresó Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, en una rueda de prensa.

VEA: Protestas en Europa por las nuevas medidas para contener segunda ola (FOTOS)



“Cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado”, dijo y advirtió que “es peligroso renunciar a controlar”, añadió.



En su análisis semanal del covid-19, la OMS explicó que por segunda semana consecutiva, Europa fue la región con mayor proporción de contagios, con más de 1,3 millones de infecciones o alrededor del 46% del total global.

La agencia de salud de Naciones Unidas apuntó que las muertes también iban en aumento en el continente, con un repunte de cerca del 35% con respecto a la semana anterior.



“Aunque el número de decesos está aumentado de forma gradual, la proporción de fallecimientos sigue siendo relativamente baja comparada con la fase inicial de la pandemia en primavera", dijo la OMS.

LEA: Inundaciones y desaparecidos deja tifón Molave en Filipinas



Las hospitalizaciones y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos por el COVID-19 se incrementaron en 21 naciones europeas, añadió la agencia, que estimó que alrededor del 18% de los pacientes con el virus necesitaron hospitalización, y en torno al 7% de ellos tuvo que entrar en la UCI o usar respirador.



Según la OMS, los países que reportan el mayor número de infecciones a nivel global no cambian desde hace tres semanas: India, Estados Unidos, Francia, Brasil y Gran Bretaña.

ADEMÁS: EEUU: Culpan a pareja que adoptaba menores para maltratarlos y asesinarlos