Excanciller Carlos López: Puede darse que uno saque más votos y pierda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “La propensión de la mayoría de observadores es considerable que el vicepresidente es el triunfador en parte por el problema de la pandemia en Estados Unidos, por otro lado, la caída de la economía como consecuencia de la pandemia”, indicó el excanciller de Honduras, Carlos López Contreras a EL HERALDO.



“Sin embargo, me parece que últimamente ha habido una evolución en el sentido de que se están acercando más las posiciones y de repente va a ser una elección un tanto reñida porque va a depender mucho de los estados disputados”.

Vea aquí: ¿Qué peso tiene el voto hispano en las elecciones de Estados Unidos?



“Hay un conjunto de estados que ya se consideran demócratas antes de la elección y otros republicanos también antes de la elección. Pero, aparte de eso, los más reñidos no están muy claros y puede haber sorpresas porque Estados Unidos no es el voto de la simple mayoría la que gana, sino el que tiene más votos electorales y en ese sentido se puede dar lo que en nuestra opinión es algo contradictorio: que un candidato saque más votos pero pierda la elección, como ya ocurrió en tiempos de Richard Nixon, que en su primera candidatura la perdió frente a Kennedy. Y ocurrió ahora con la candidata Clinton y el presidente Trump”.



“Estas elecciones estarán también caracterizadas por el problema de las votaciones por correo. No es lo mismo que vaya a votar al centro de votación que esté concentrado y a que como lo haga en su casa y de repente le hablan por teléfono, atiende otras cosas y resultan, como en la elección pasada, un millón de votos por correo nulos”.