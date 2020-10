Juan Carlos Sikaffy: “Rechazamos cualquier incremento de impuestos”

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los mayores retos del gobierno hondureño será la estabilidad fiscal. Las medidas de corto y mediano plazo han generado preocupación en la empresa privada por el gasto público y la caída de los ingresos tributarios.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), comparte con EL HERALDO sus puntos de vista sobre los temas fiscales y la relación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Cuáles son los temas que abordaron con la misión del FMI que realiza la tercera revisión del Acuerdo Stand By?

En nuestra entrevista con la misión del FMI reconocen que las proyecciones del BCH en cuanto a la caída de la economía son válidas, que el impacto es severo y se verá con mayor fuerza el año que viene. Indicaron que están en la disposición de acompañar el proceso de recuperación, pero que los consensos son de carácter nacional, y deben trabajarse entre los diferentes actores para tomar las decisiones que se requieren para recuperar la economía. Manifestaron que hay que tomar medidas y mantener un equilibrio entre la necesidad de reactivación económica y la sostenibilidad de las políticas públicas.

Vea aquí: Descubra cómo invertir su liquidación laboral de forma eficiente

¿Qué opina del presupuesto general de la República de 288,145.1 millones de lempiras para 2021?

El presupuesto debe constituirse en un instrumento de reactivación económica, compartimos las prioridades plasmadas en el anteproyecto, pero de ese discurso a la práctica hay una gran distancia, la partida que más crece es salarios, más que la suma del incremento en salud y educación, que deberían ser las prioridades. La suma entre salarios y servicio de deuda se comen en su totalidad los ingresos tributarios, por lo que lo demás se financiará con más deuda. La inversión pública decrece y eso nos hace prever que no será un factor clave que complemente el esfuerzo del sector privado; la precaria inversión extranjera directa que el año anterior cayó en más de 48% y este será igual o peor.

Creemos que ese presupuesto antes de ser aprobado debe ser reformulado.

¿Hay condiciones para nuevas cargas tributarias?

No, las empresas y las personas han soportado el mayor esfuerzo en los últimos 11 años desde el paquetazo de 2013, duplicando los tributos, mientras que el gobierno no ha parado de crecer y eso hace que aunque crezcan los impuestos, también suba la deuda y los resultados no han impactado en la calidad de vida del hondureño. Rechazamos cualquier iniciativa que pudiera surgir de incremento de impuestos, como lo haremos ante un nuevo gobierno que pretenda resolver sus problemas a costa de las empresas y de las personas, y no apretándose la faja.