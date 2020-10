Jennifer Aniston pide que no voten por Kanye West y el rapero reacciona

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Jennifer Aniston instó a sus fanáticos a no votar por el rapero Kanye West debido a la seriedad que implica ser el presidente de una nación.



“Ya voté y lo hice por Joe Biden y Kamala Harris. Dejé mi boleta y lo hice temprano. He votado por ellos porque ahora mismo nuestro país está más divido que nunca. Ahora mismo, unos pocos hombres están decidiendo lo que las mujeres pueden o no pueden hacer con sus cuerpos".



“Nuestro actual presidente ha decidido que el racismo no es un problema. Él ha ignorado pública y repetidamente la ciencia ... demasiadas personas han muerto. Les pido a que consideren realmente quién se verá más afectado por esta elección si nos mantenemos en el camino en el que estamos en este momento ... sus hijas, la comunidad LGBTQ +, nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, los ancianos con problemas de salud, y sus futuros hijos y nietos (quienes tendrán la tarea de salvar un planeta que nuestro liderazgo se niega a creer que está sufriendo). Todo esto no se trata de un candidato o de un solo tema, se trata del futuro de este país y del mundo. Voten por la igualdad de derechos humanos, el amor y la decencia”.

Finalizó diciendo: “No es gracioso votar por Kanye. No sé de qué otra manera decirlo. Por favor, sean responsables".

Reacción

El esposo de Kim Kardashian no tardó en responderle a la famosa actriz de Hollywood a través de Twitter, aunque después borró su mensaje.



El rapero publicó una captura de pantalla de un artículo publicado en Vanity Fair que decía: “Jennifer Aniston respalda a Joe Biden y le dice a los fanáticos que ‘no es divertido votar por Kanye'”.



En seguida West respondió: "Friends tampoco era gracioso".

Kanye West lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en julio del 2020 durante la pandemia del coronavirus.

