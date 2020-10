Cita Cristiano-Messi en Champions en duda; el portugués volvió a dar positivo a covid

Messi y Cristiano no se enfrentan desde la marcha del portugués del Real Madrid en 2018. Foto: AFP.

MADRID, ESPAÑA.- El muy anticipado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece improbable debido a que Cristiano contrajo el covid-19.

La Juventus no ha ofrecido detalles de la condición de Cristiano, pero el delantero no ha jugado desde que participó con Portugal a inicios del mes y no se espera que esté en la alineación de los Bianconeri el miércoles cuando visiten a Barcelona por el Grupo G.

El portugués ha estado en cuarentena en su hogar en Turín. Ronaldo, positivo por covid-19 hace dos semanas, aún permanece en aislamiento. Para poder jugar deberá presentar el miércoles (seis horas antes del partido) un test negativo realizado este martes por la tarde.

Messi y Cristiano no se enfrentan desde la marcha del portugués del Real Madrid en 2018.



Ambos equipos llegan tras malos resultados en sus torneos domésticos. La Juve rescató un empate 1-1 ante Hellas Verona y el Barcelona perdió 3-1 en el clásico ante el Real Madrid.



Será un duelo de gigantes en una situación que dista de ser ideal en sus respectivos campeonatos: los turineses son quintos y el Barça duodécimo (con dos partidos menos) después de su derrota el sábado en el 'Clásico' ante el Real Madrid (3-1) en la 7ª fecha.

Mientras Zinedine Zidane quiere que el Real Madrid juegue con la misma intensidad que mostró en el triunfo en el clásico español el sábado ante el Barcelona. El Madrid visita al Borussia Mönchengladbach en el Grupo B el martes y busca recuperarse de una sorprendente derrota en casa ante el Shakhtar Donetsk. El conjunto madridista agregó a su plantel a Eden Hazard, quien podría debutar esta temporada, tras recuperarse de una lesión muscular.