Chrissy Teigen expone detalles de la muerte de su hijo Jack

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Chrissy Teigen, esposa del cantante John Legend, reveló a través de un blog qué provocó la pérdida de su tercer bebé.

Fue el 30 de septiembre que la pareja anunció que su hijo, al que llamarían Jack, murió dentro del vientre de la modelo que tenía cinco meses de embarazo.



Teigen escribió - como una forma de terapia - en el blog Medium y reveló detalles de su tercer embarazo.

La guapa mujer dijo que sufrió un desprendimiento de placenta, por lo que sufrió una grave hemorragia y su bebé no pudo estar más tiempo en su vientre.



Afirmó que los doctores siempre hablaron de una panorama negativo, pero ella se mantuvo positiva y esperaba llegar a las 28 semanas de embarazo, un tiempo más "seguro" para que su bebé pudiera sobrevivir.



"Después de que perdimos a Jack por primera vez, me sentí increíblemente preocupado por no poder agradecer a todos por su extrema amabilidad. Muchos compartieron increíbles experiencias personales, algunos compartieron libros y poemas. Quería agradecer a todos, compartir nuestra historia con cada persona. Pero sabía que no estaba en condiciones de hacerlo. Para mí, la nota de "no hay necesidad de responder" fue un verdadero alivio. Te doy las gracias por todos y cada uno de ellos", dice una parte del texto.

Agregó: "Uno de los momentos sobresalientes de esa mañana (¿o noche? No tengo idea) fue que yo estaba pasando por los pasillos de trabajo de parto y parto, y John diciendo "¿Qué, hay una jodida fiesta aquí?" Aquí estábamos, recién llevados a un piso nuevo, yo cubierto con una manta delgada para esconderme, sabiendo que estaba a punto de entregar por completo lo que se suponía que era el quinto miembro de nuestra hermosa familia, un hijo, solo para despedirme momentos después. . La gente vitoreó y se rió justo afuera de nuestra puerta, comprensiblemente por una nueva vida nacida y celebrada. Te preguntas cómo alguien piensa en alguien más que en ti".



Una vez en la habitación, Chrissy reveló que ya sabía lo que sucedería. "Me pondrían una epidural y me inducirían a dar a luz a nuestro hijo de 20 semanas, un niño que nunca habría sobrevivido en mi vientre".

La modelo contó que pasó en cama durante más de un mes "solo tratando de que el pequeño llegara a las 28 semanas, una zona "más segura" para el feto. Mis médicos me diagnosticaron desprendimiento parcial de placenta. Siempre había tenido problemas con la placenta".



"En la cama, sangraba y sangraba, levemente pero todo el día, cambiando mis propios pañales cada dos horas cuando la sangre se volvía incómoda. De hecho, me convertí en una experta en pañales para adultos para mi entretenimiento personal", confesó.



Relató: "Podría haber pasado estos días en el hospital, pero no se habría hecho mucha diferencia. Los médicos todavía me veían en casa, transformando silenciosamente sus palabras negativas en positivas, pensando que todo podría salir bien. Finalmente, tuve una noche bastante mala en la cama, después de una ecografía no tan buena, donde estaba sangrando un poco más que mi cantidad anormal. Mi sangrado se estaba volviendo cada vez más intenso. El fluido alrededor de Jack se había vuelto muy bajo, apenas podía flotar. En algunos momentos, juré que estaba tan bajo que podía acostarme de espaldas y sentir sus brazos y piernas desde fuera de mi vientre".



De inmediato se trasladó al hospital donde el doctor le dio la noticia que más temía... era momento de decir adiós.

"Probamos bolsas y bolsas de transfusión de sangre, casa una pasaba por mi cuerpo como si no hubiéramos hecho nada", contó. Luego se le puso oxígeno y pidió a su madre y a John que tomaran fotografías de ese doloroso momento.



"No estoy seguro de poder olvidar la experiencia. Siempre me había reído de lo mucho que amaba las epidurales… no tanto esta. Me quedé allí durante horas, esperando que me dijeran que era hora de empujar. Obviamente nunca tuve que dilatarme mucho, él todavía era un hombrecito diminuto. Había estado acostado de lado, cambiando de lado cada hora más o menos, cuando la enfermera me lo decía. Recuerdo estar acostado sobre mi lado derecho, mirando al lado opuesto de John, cuando me dijeron que hiciera mi cambio. Abrí las piernas y comencé a girarme para enfrentar a John y así, él estaba saliendo. Los médicos gritaron un poco y ... no sé qué decir, incluso ahora. Estaba fuera. Mi mamá, John y yo lo abrazamos y nos despedimos en privado, mientras mamá sollozaba a través de la oración tailandesa. Les pedí a las enfermeras que me mostraran las manos y los pies y los besé una y otra vez. No tengo ni idea de cuándo me detuve. Podrían haber sido 10 minutos o una hora", dijo.



Chrissy asegura que aún siente como si estuviera embarazada y que se siente mal por alegrarse cuando ha atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida.