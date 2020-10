David Zepeda niega presunta relación con Daniel Urquiza

Zepeda negó cualquier vínculo sentimental con el fallecido estilista y dijo no conocerlo en persona.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Tras la muerte del Daniel Urquiza, rey de las extensiones, circuló en medios mexicanos que el actor David Zepeda tenía una relación sentimental con el estilista.



Ante tales afirmaciones, Zepeda negó cualquier vínculo sentimental con el fallecido y dijo que no lo conoció en persona.



Las declaraciones del actor se dieron cuando una seguidora le escribió un comentario en sus redes, el cual respondió aparentemente molesto.

“¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?”, compartió una internauta; cuestionando al actor quien respondió: “Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia… te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia”.

Inicio del rumor

Fue en el programa Chisme No Like donde el rumor tomó fuerza, pues los conductores aseguraron que Urquiza no habría podido gritar a los cuatro vientos su relación con Zepeda.

“Daniel desde donde se encuentre, él debe de estar feliz de esto que vamos a hacer porque él quería dar a conocer su relación”, dijo Elisa Beristain, titular de la emisión en la que se dio a conocer que Urquiza pretendía vender la exclusiva de la supuesta “salida del closet” y boda con David Zepeda a una revista de circulación nacional.

