Mamá de Kevin Solórzano: "Confiamos en que lo absuelvan... es muy duro"

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La familia del universitario Kevin Solórzano está a la expectativa de la resolución que adoptará en los próximos días la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que definirá su futuro judicial.

“Confiamos plenamente en que lo absuelvan ya que la Sala Penal eso fue lo que hizo, pidiéndole a Dios en cada momento de nuestras vidas que eso ya quede en el pasado”, declaró Ana Betty Hernández, madre de Solórzano.

Consideró que con la ausencia de Kevin durante estos seis años, “como madre ha sido la prueba más difícil que he podido enfrentar en mi vida, cada día extraño a mi hijo, que fue arrebatado desde el primer día de forma arbitraria porque hasta el sol de hoy vi una orden de captura para él. Ha sido bien duro, siempre me arrodillo a Dios para pedirle que este sea el último día y que ya se está acercando el final”.

Alabó la determinación de la Sala Penal de absolver aunque sea por mayoría de votos a su hijo.

“Él se había esforzado tanto para salir en el tiempo más corto de la universidad. La verdad creo que fue tan difícil que lo hayan privado de su libertad injustamente, solo porque alguien quiso acusarlo sin tener ninguna prueba. Hasta este día no he dejado de llorar, porque es muy duro que lo hayan separado de esa manera, y me quedé esperando afuera del Batallón ese terrible día y todavía sigo esperando que mi hijo regrese a casa”, relató.

La familia del universitario y su cuerpo de abogados se manifestaron contentos, luego de que una universidad privada le concediera una beca total para continuar con sus estudios de Gestión Logística.

