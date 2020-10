Selena Gomez y Timothée Chalamet piden a los estadounidense votar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Selena Gomez y Timothée Chalamet realizaron una transmisión en vivo a través de Instagram para hacer un llamado a los estadounidenses a que ejerzan el sufragio en las próximas elecciones del 3 de noviembre.



Las transmisión se dio mientras Selena estaba en su casa y Timothée en la fila para su voto presencial en Madison Square Garden, Nueva York.

El live duró alrededor de 10 minutos y los famosos hablaron sobre la importancia de votar en estas elecciones.



“En este momento estoy literalmente votando, en mi mesa de votación anticipada en Nueva York en el Madison Square Garden, lo que se siente particularmente metafórico porque he estado pasando muchas cosas maravillosas aquí. Así que espero que suceda otra gran cosa hoy”, explicó Timothée a Selena Gómez y a los más de cien mil seguidores que estaban conectados. Sin embargo, el protagonista de la película “Call Me by Your Name”, no resistió la oportunidad y expresó con desdén “realmente espero que este tipo pierda”, refiriéndose al actual mandatario estadounidense Donald Trump.

Las celebridades se sumaron a otros famosos y famosas que alentaron a sus seguidores y fans a votar en estas elecciones.

