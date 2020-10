Iggy Azalea muestra por primera vez a su bebé Onyx

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La rapera Iggy Azalea compartió la primera fotografía de su bebé Onyx, varios meses después de haberse convertido en mamá por primera vez.



Fue a través de Instagram que la intérprete de Fancy mostró a su pequeño de cuatro meses, mientras ella lo sostiene en brazos.

Las imágenes fueron compartidas después de anunciar a sus seguidores que era madre soltera.



La cantante había mantenido en privado su embarazo y los detalles del nacimiento de su primogénito. En una ocasión aseguró que le daba ansiedad compartir sobre su vida con el mundo.

Vea aquí: Lujosos y extravagantes regalos que han dado los famosos a sus hijos



El padre del hijo de la famosa cantante sería de Playboi Carti, de quien se presume ya se separó y estaría criando a su hijo ella sola.



El día de mostrar por primera vez a su hijo la artista escribió en sus historia de Instagram: "La gente da por sentada la lealtad y por eso prefiero estar sola".



Agregó: "Lo que quise decir anoche es que estoy criando a mi hijo sola y no tengo una relación".



Iggy reaparece tras el nuncio de su tercer álbum "End of an Era" cuyo lanzamiento se espera para finales del 2020.