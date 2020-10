Denuncian a funcionario guatemalteco por robo de celular a migrante deportado de EEUU

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Autoridades guatemaltecas denunciaron a un empleado de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) por el robo de un celular a un joven deportado de Estados Unidos, informó este sábado una autoridad de la institución.



"No queremos dejar pasar por alto este tipo de situaciones, en las cuales tomaremos acciones rápidas y enérgicas sobre este tipo de eventos", comentó a periodistas el subsecretario de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia de la SBS, Carlos Gómez.

VEA: ICE anuncia deportaciones al quedar sin efecto la vigencia del TPS



Se trata de un chofer de la secretaría que se robó el celular el pasado lunes, cuando un grupo de niños y jóvenes no acompañados por un adulto fueron deportados de Estados Unidos, detalló el subsecretario, tras indicar que se hizo la denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía).



Esa entidad guatemalteca es la encargada de recibir, albergar y apoyar el traslado a sus lugares de origen a los niños y jóvenes que son deportados de Estados Unidos o México, principalmente.



El adolescente es un indígena maya de 15 años que viajó a Estados Unidos y estuvo en ese país solo un mes y fue capturado y expulsado.



Gómez comentó que el suceso se registró luego que llegaran los deportados en un vuelo a la Fuerza Aérea Guatemalteca de la capital y el joven denunciara el caso.



El conductor de la Secretaría afirmó que el aparato era de su propiedad, pero no pudo desbloquearlo, algo que sí hizo el adolescente y por ello presentaron la denuncia ante la Fiscalía.



Sin embargo, esa institución está emplazada y no puede efectuar ningún despido o separación del cargo hasta que un juez levante la medida.



Cada año miles de guatemaltecos viajan a Estados Unidos de forma irregular para escapar de la pobreza o violencia que afecta al país.

+Futuro de tepesianos está ligado a resultados de las elecciones de Estados Unidos

VEA: Corte de Estados Unidos da "total discresión" a Trump sobre TPS