Reforzamiento del año lectivo: Fechas y alumnos que abarcará

Unos 310 mil estudiantes que no han logrado conectarse a sus clases virtuales y requerirán participar en el reforzamiento.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los estudiantes hondureños de todos los niveles cursaron un año lectivo inusual, nunca antes vivido en el país, a causa de la pandemia del coronavirus.

Por ello las autoridades de la Secretaría de Educación se ven en la obligación de procurar un reforzamiento a aquellos alumnos que por distintos motivos no lograron adquirir todo el aprendizaje planeado.

Este plan de reforzamiento tiene dos propósitos principales, uno con el fin de promover a los alumnos al siguiente grado con el suficiente conocimiento y otro para reducir la brecha en el aprendizaje educativo.

VEA: UNAH y Unitec se preparan para la educación superior post pandemia

Pero ¿cuándo y a quiénes abarcará este reforzamiento?

Inicialmente se trabajará con los estudiantes que tuvieron algún problema de conexión, ya sea por no poseer equipo tecnológico o por falta de internet. Esto los llevó a no poder enviar sus trabajos, tareas, guías y aquellas actividades asignadas que todavía no han logrado presentarlas.

Tentativamente, será del 30 de octubre al 30 de noviembre cuando los docentes enfocarán en este grupo de estudiantes. Unos 310 mil estudiantes que no han logrado conectarse a sus clases virtuales y requerirán participar en el reforzamiento.

ADEMÁS: De tres fases consta la estrategia de retorno a clases presenciales

El otro reforzamiento sería de noviembre a febrero de 2021, con el fin de mejorar aprendizajes de lectura, escritura y matemáticas y abarcará al alumnado en general. Lo que se busca con la medida es que los niños y jóvenes no llegan al siguiente nivel con un conocimiento deficiente.