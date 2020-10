Arnold Schwarzenegger sobrevive a tercera cirugía del corazón

'Tengo una nueva válvula aórtica para acompañar mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía. Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de tus increíbles estatuas', posteó en su Instagram.

OHIO, ESTADOS UNIDOS.- Arnold Schwarzenegger le hace honor a su indestructible personaje Terminator, pues tras someterse a una tercera operación de corazón, el actor salió muy bien del quirófano.



A través de Instagram, el ex gobernador de California y fisiculturista publicó una imagen de él en una cama de hospital donde se recuperaba. Se mostró sonriente y con el pulgar levantado en señal de haber salido bien de la intervención.



El austriaco agradeció al equipo médico de la Clínica de Cleveland y, aunque no especificó cuándo se sometió a la cirugía, agregó que ha estado caminando por la ciudad de Ohio.

“Gracias al equipo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva válvula aórtica para acompañar mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía. Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de tus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!”, escribió en su perfil.





Hace dos años el actor tuvo una operación de emergencia. En mayo pasado, el actor revivió este momento tan angustiante por segunda ocasión.



“Me dijeron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto”, contó la estrella en un extracto de un video que dedicó a los alumnos que se graduaron este año en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

El hombre de 73 años explicó que cuando comenzó a recuperarse, fue tomando las cosas con calma y a declarar victorias pequeñas que poco a poco lo llevaron a una recuperación completa.