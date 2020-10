Zidane optimista de cara al clásico de este sábado

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró optimista en la previa del clásico español ante el Barcelona este sábado y restó importancia a las dudas que se han generado sobre su futuro como entrenador de los blancos.

“Zizou” recordó que el año pasado vivió una situación similar previo a su visita al Camp Nou, en donde llegó con muchas dudas al partido con los azulgranas que en aquella oportunidad terminó en empate.

“Es lo que se dice. No te lo voy a negar. ¿Qué cambia? Nada. El año pasado ya se dijo que me la jugaba, en mi primera etapa igual… No cambia nada. Yo doy el 100% de lo que llevo dentro y con el resto no puedo hacer nada”, declaró Zidane en la rueda de prensa previa al clásico.

Respaldo de los jugadores

El francés declaró ha notado el respaldo de todos en el conjunto blanco, especialmente el de los jugadores, con los cuales ha logrado ganar muchas cosas, entre ellas el título de La Liga la temporada pasada y mencionó que siempre iba a erstar “a muerte” con ellos porque “luchan, pelean, corren”.

“Yo noto el apoyo de todos y tenemos que cambiar nuestro chip. Cuando las cosas se ponen peor aparecen los que tienen carácter, la calidad… y eso lo tenemos que sacar mañana”.

Zidane está convencido que el clásico frente al Barcelona es una buena oportunidad para darle vuelta a la mala situación de resultados que vive el Madrid y resaltó que sus jugadores siempre tienen la motivación y concentración para hacer las cosas bien sin importar el resultado final.

El estratega francés fue autocrítico tras el partido en donde cayeron 3-2 ante el Shakhtar Donetsk y mencionó que comenzaron mal, por lo tanto no encontraron soluciones frente a los ucranianos que llegaron a tener una ventaja de tres goles en el marcador.

“Hay que aceptarlo y tenemos que preparar un partido que será diferente mañana. Hay que olvidarse de ese partido. En el fútbol hay que aceptar cuando las cosas no van bien y tenemos un partido especial para reivindicar nuestra fortaleza”.

Vuelve Sergio Ramos

Zinedine Zidane confirmó que el capitán de los blancos, Sergio Ramos, estará disponible para el partido frente al Barça en el Camp Nou, luego de haberse recuperado de una lesión sufrida tras un choque con Anthony “Choco” Lozano en la derrota frente al Cádiz el fin de semana.

A pesar del regreso de Ramos, el Real Madrid seguirá sin contar con un lateral derecho, pues tanto Dani Carvajal y Álvaro Odriozola no se han recuperado de sus lesiones. Además de los defensores, Eden Hazard y Martin Odegaard serán baja en el clásico.

“Ni de víctima ni nada”

“Zizou” huyó al “papel de víctima” que le dan muchos sectores de la afición madridista para el partido de mañana, indicando que cada partido tiene su historia, pero lo bueno del fútbol “es que lo puedes sacar adelante y cambiar la situación”.

Sobre su primer enfrentamiento contra Ronald Koeman, Zidane destacó que “cada entrenador tiene sus cosas, pero el Barça siempre es el Barça. Es un equipo competitivo que sabe jugar bien al fútbol. No entraré en los detalles de lo que están haciendo”.

El técnico francés sabe que mañana tendrá un partido difícil ante el Barcelona pero manifiesta que es bueno para su equipo afrontar un compromiso tan complicado como lo es el clásico español.