Las duras críticas de Piqué a la directiva del Barça

BARCELONA, ESPAÑA.- El defensor español del Barcelona, Gerard Piqué, realizó duras críticas contra la directiva del club en una entrevista con La Vanguardia, en donde el zaguero dio su punto de vista de todas las polémicas suscitadas en el curso anterior.

El tercer capitán azulgrana comenzó indicando que el final de la temporada anterior fue un drama y que todavía necesitan tiempo para digerir todo lo que sucedió y reveló que durante las vacaciones hizo un “reset”.

Piqué mencionó que tiene muy buenas sensaciones con el proyecto de Ronald Koeman en el banquillo del Barça, señalando que han empezado bien y que al vestuario le gusta la metodología de trabajo del holandés y que pese a la derrota ante el Getafe el pasado fin de semana están a la espera de lo que suceda mañana en el clásico español ante Real Madrid.

Sobre el 8-2

El catalán también tuvo tiempo para hablar del doloroso 8-2 sufrido ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, resaltando que este humillante marcador quedará marcado para siempre en la historia del club, resaltando que estos partidos se pueden perder pero nunca de esa manera.

Tras la goleada ante los bávaros, Piqué fue uno de los jugadores barcelonistas que dio la cara y llegó a hablar de que el equipo necesitaba cambios desde el plano administrativo hasta el deportivo, dejando entrever que se podía marchar del club.

A criterio del defensa de 33 años, la debacle del club en la competición europea comenzó en el 2015, luego de alzar su última orejona, desde ese entonces considera que “a partir de ahí el club ha ido cayendo en lugar de crecer y esa tendencia es inapelable”.

Sobre la salida de Valverde

A Piqué también le consultaron sobre la salida de Ernesto Valverde a mitad de la campaña anterior, señalando que a su juicio echar a un entrenador tras ser campeón de La Liga en dos oportunidades y siendo líderes, como proyecto, no le parece coherente.

Ante la salida de Valverde se especuló que el vestuario azulgrana tenía mucho poder por encima de la directiva del equipo, algo que Piqué solamente respondió diciendo: “Si los jugadores en algún momento hemos tenido el poder es porque otras personas no han querido ejercerlo”.

El "Barçagate" y las críticas a la directiva

Piqué mencionó que el escándalo de las redes sociales le dolió mucho, pues le sorprendió que el club haya gastado dinero en criticar a figuras históricas del club y los actuales miembros de la plantilla.

Por escándalos como este, Piqué mencionó que su relación con el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu “puede ser cordial pero hay cosas que quedan”.

A pesar de todos los conflictos el 3 azulgrana recientemente renovó su contrato, expresando que el Barça se lo ha dado todo y por eso se puso a su disposición nuevamente.

Sobre el tema Messi

Piqué tuvo tiempo para hablar de la intención de salir del club de Lionel Messi, destacando que en esos días no tuvo mucho contacto con él, respetando la decisión del astro argentino.

“Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y si él consideraba que debía irse… yo como presidente hubiese actuado diferente”, apuntó Piqué.

Piqué también añadió que “un jugador que durante 16 años te ha dado tato… Estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas.

El campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010 también se cuestionó que “¿cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no lo están escuchando?”

Asimismo se mostró sorprendido porque referentes históricos del Barcelona como Pep Guardiola, Carles Puyol, Xavi o Víctor Valdés no estén en el club, apuntando que “algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande. Deberían sumar, estar aquí.