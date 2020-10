“Odiaba mucho a El Chapo”: el día que Salvador Cienfuegos rechazó proteger al capo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Nuevos detalles salen a la luz aunque ya ha pasado más de un año del juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Recién se conoce que el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes Villa, cooperante de la Justicia estadounidense, contó que el fundador del Cártel de Sinaloa sobornó con USD 10 millones a un militar de alto rango, descrito como el “general de la Nación".



El Chapo buscó al funcionario —cuyo nombre no fue mencionado, pero se presume que habría sido el general Salvador Cienfuegos Zepeda, hoy acusado de producción, distribución de drogas y lavado de dinero— un año antes de su recaptura en Mazatlán, Sinaloa, en 2013.

Guzmán Loera, según Cifuentes, le ofreció varios millones para que lo dejara en paz. El ofrecimiento se hizo mediante Andrea Veléz Fernández, quien tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México y era secretaria del narco colombiano. Ella “le presentaba ‘amigas’ al general de la Nación para fiestas privadas”.



Su testimonio estuvo basado en fotografías y mensajes enviados a su móvil, además de ser testigo presencial del supuesto soborno.



La mujer fracasó en el intento de soborno, según Cifuentes, “porque el general odiaba mucho a Joaquín”. Pero los intentos del Chapo no terminan ahí. Cifuentes testificó en noviembre de 2017 que el ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) había contactado a Guzmán para pedirle USD 250 millones y que lo dejara trabajar libremente, pero el capo contraofertó USD 100 millones.



La semana pasada, la Justicia estadounidense había dado a conocer detalles sobre el presunto papel criminal del ex secretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles (EEUU) el pasado 15 de octubre, de quien además se sabe que fue condecorado en Honduras por el gobierno de Hernández con una de las mayores distinciones.

Según la Agencia de Drogas estadounidense, Cienfuegos trabajó para uno de los cárteles mexicanos más violentos, el de los Beltrán Leyva, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, razón por la que era acérrimo enemigo del "Chapo".



El máximo jefe del Ejército mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a quien la Justicia de EEUU se refiere con el sobrenombre de el Padrino, fue acusado e investigado desde 2019, pero los detalles no se hicieron públicos hasta el pasado 16 de octubre. Las autoridades judiciales aseguran que tienen miles de comunicaciones entre Cienfuegos y altos mandos del cártel heredero de los Beltrán Leyva, una escisión del poderoso Cártel de Sinaloa.



