Investigan a diputados que solo se conectan y se van de reuniones virtuales

Hay diputados que no cumplen con sus obligaciones en el Congreso Nacional.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Junta Directiva del Congreso Nacional ordenó el miércoles investigar por qué unos 20 diputados nunca han votado en la discusión de la nueva Ley Electoral pese a que se conectan siempre.

Los artículos que hasta ahora han sido aprobados han contado con la venia de un poco más de las dos terceras partes, o sea entre los 86 y 110 votos.

El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, dijo sentirse extrañado porque los “padres de la Patria”, cuyos nombres no mencionó, solo se conectan “y parece que se van a hacer mandados”.

Ninguno de los “desaparecidos” da una explicación al sistema técnico sobre por qué no votó (sí, no o abstención) ni le mandan un mensaje al secretario ni al presidente Oliva, que tampoco vota, pero es que no llega.

“Tecnología que nos pase un informe de quiénes están conectados y nunca votan, nunca nos informan, les pedimos que le escriban al Presidente y al Secretario y nunca nos comunican nada; hay de 15 a 20 diputados”, precisó el secretario Zambrano.