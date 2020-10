Honduras supera a China, epicentro del covid, en cantidad de contagios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A diez meses de que China, epicentro de la pandemia, comenzara a reportar infectados por coronavirus, Honduras —uno de los últimos en alojar la enfermedad en el mundo— superó en cantidad de contagios a la nación oriental.



En el reporte del jueves 22 de octubre del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), el país, que confirmó sus primeros dos casos el miércoles 11 de marzo, acumuló 91,509 enfermos.



A esa misma fecha, China tenía en sus registros 91,044 enfermos, de acuerdo con las cifras del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.



Una diferencia que puede ser sutil (465 contagios), pero que es abismal si partimos que la nación asiática tiene 151 veces la población de Honduras.

La gran pregunta es: ¿cómo pudo Honduras superar a China, cuando en un principio parecía que la pandemia se salía de control en Asia?

Para poder comparar la evolución del coronavirus en estos dos países es necesario tomar en consideración varios indicadores: población, tiempo, casos, recuperados, muertos, medidas y pruebas aplicadas.

Vea: ¿Están rastreando los casos asintomáticos de covid en Honduras?

Medidas críticas

En China sus autoridades han aplicado cinco estrategias para paliar el coronavirus que han sido “críticas pero esenciales”, según Bruce Aylward, líder de la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ese país.



La restricción estricta de movimientos en Wuhan, epicentro del brote, el cierre de fábricas y la reanudación ordenada de la producción, el uso de datos para encontrar cada foco, un tratamiento científico “muy ágil” y construir hospitales especializados en la lucha contra el coronavirus son los puntos claves para mantener el brote de nuevos casos estabilizados.



“La unánime conclusión del equipo de la OMS es que China ha cambiado el curso del brote de coronavirus dentro del país. Lo que era un acelerado crecimiento se estabilizó más rápido de lo que uno puede esperar si hubiéramos estado observando las dinámicas naturales”, aseguró el experto a la revista Redacción Médica.



A la vista de esta estrategia, el epidemiólogo insta a otros a países a copiar la actuación de China, en lugar de cuestionarse si acabará o no en pandemia.



“¿Cuántos países tienen planes para tener camas de hospital, ventiladores, suministro de oxígeno, capacidad de laboratorio?”, mencionó, a lo que añadió que es necesario “mirar” el ejemplo de China, porque el resto del mundo “no está listo” para abordar la crisis del covid.



China tiene números sorprendentes: es el que más pruebas ha aplicado a su población en el mundo con más de 90 millones, lo que significa que tiene una tasa per cápita de 64,498 estudios por cada millón de habitantes.



De hecho, a finales de enero y febrero pasado, China fue capaz de levantar un hospital con unas 1,000 camas en 14 días, una hazaña que hasta la fecha parece difícil de emular en otro país del mundo.



Además, el gigante asiático está en una meseta de fallecidos por covid-19 desde hace varios meses: la cifra no pasa de 4,739 y la tasa de recuperados es mayor al 97%, es decir, son mínimos sus casos activos y nuevos.



Otro dato que muestra las grandes diferencias en la gestión es que por cada millón de habitantes en China hay 65 infectados, una de las tasas per cápita más bajas en el mundo si se consideran los más de 1,400 millones de personas que habitan ese país.



Pero los puntos positivos no terminan ahí: mientras en varias naciones del mundo todavía se debate el regreso presencial a las aulas de clases, en Wuhan, donde ocurrieron los primeros casos, por ejemplo, los niños volvieron a las aulas sin mascarilla.



Caso contrario a Francia, donde en septiembre pasado, cuatros días después del retorno a clases, se tomó la decisión de volver a las clases en línea por un brote de enfermos de covid.



Pero el modelo chino también está basado en un confinamiento estricto —en su momento— que con el tiempo demostró que la disciplina fue clave para haber detenido al temido coronavirus gracias al gobierno autoritario de Xi Jinping.



Teléfonos que rastrean movimientos, identificación para usar el metro o ir al cine, códigos sanitarios que restringen las circulación, ubicación identificada para usar un asiento del metro o tren, robots desinfectantes, cascos inteligentes, drones equipados con cámaras térmicas y hasta un avanzado software de reconocimiento facial son algunos de los métodos tecnológicos empleados para menguar al covid.



Y así China ha logrado erradicar prácticamente la epidemia y está entre los países con la investigación más avanzada de una posible vacuna.

También: Honduras: La curva del covid en cada municipio

La batalla en Honduras

En tanto, Honduras tiene casi ocho meses de convivir con el coronavirus y, en ese lapso, ha librado una dura batalla con el afán de que la enfermedad no llegue a todo el territorio, en el que viven 9.3 millones de personas.



Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) anunció el 18 de marzo pasado la adquisición de siete hospitales móviles (cuatro de 51 camas y tres de 91) fabricados en Turquía, que iban a aliviar en gran manera la capacidad de atención médica en el país ante el covid-19.



Pero pasaron las semanas, luego los meses y los sanatorios de campaña, con capacidad para 450 camas —que quintuplicarían la capacidad hospitalaria a un costo de 48 millones de dólares—, aún no funcionan ni en el momento más álgido de la pandemia en Honduras.



La extraña demora destapó los enredos sobre cómo Invest-H hizo la compra a intermediarios, a tal punto que al extitular de la entidad, Marco Bográn, se le abrió una línea de investigación por corrupción.



EL HERALDO denunció semanas atrás que en cinco hospitales móviles que todavía no llegan al país se han detectado 57 desperfectos.



Otro de los puntos es que todavía no se ha logrado hacer más de 2,000 pruebas diarias en reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en forma constante para poder saber con más exactitud la cantidad de enfermos que hay en el país.



Hasta el jueves 22 de octubre, Honduras ha aplicado 213,735 pruebas, lo que puede traducirse como que se ha testeado diariamente a 949 personas en 225 días de pandemia o que podría representar que se ha analizado al 2.2% de la población.



Se suma otra disyuntiva: es que el gobierno tiene en sus registros un poco más de 2,600 fallecidos de covid-19, pero la Asociación de Funerarias contabiliza más de 5,5000 entierros bajo los protocolos de la enfermedad. Esta situación ha generado desconfianza en varios sectores.



Confinamiento obligatorio —que en su mayoría fue flexible—, circulación por dígito de identidad, medidas de bioseguridad, visitas comunitarias para encontrar casos y los centros de triaje son algunas de las medidas que implementó el gobierno para hacerle frente al coronavirurs, pero, poco a poco, algunas se han ido quebrantando con el afán de recuperar la economía que ha sido golpeada fuerte.



A esto se le suma un número negativo: en el país hay más de 9,700 enfermos de covid por cada millón de habitantes, tomando como base una población de 9.3 millones de personas.



De esa forma, Honduras sobrepasó a China en cantidad de contagios, lo que para el médico Daniel Fernández significa que “quizá hasta tripliquemos esa cifra porque las diferencias entre Honduras y China son evidentes”.



EL HERALDO envió un listado de preguntas a la secretaria de Salud, Alba Cosuelo Flores, y al subsecretario Nery Cerrato para conocer cuáles eran sus impresiones de que Honduras tiene más enfermos de covid que China, pero no se obtuvo respuesta de ninguno de los funcionarios.



Lo que está claro es que Honduras ve, por ahora, de lejos a China. No solo por su distancia geográfica, sino por las diferencias en enfrentar esta crisis sanitaria: en ese territorio la pandemia está bajo control (menos de un 1% de casos activos), mientras en Honduras va en ascenso lento (seis de cada diez casos activos aún).

De su interés: ¿A qué velocidad se propaga el covid en Honduras?

Texto: Carlos Girón Pineda | Ilustración: Manuel Rodríguez