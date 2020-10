Mesut Özil estalla contra el Arsenal tras quedar fuera de la lista de la Premier

LONDRES, INGLATERRA.- El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, presentó la lista de jugadores con los que contará para disputar la Premier League y la Europa League en la presente temporada y Mesut Özil quedó descartado del plantel de los gunners.

De esta manera, el alemán de 32 años solo podrá disputar partidos con el equipo filial hasta enero, en donde podrá quedar libre de su contrato que lo tiene ligado con el conjunto londinense hasta verano de 2021.

Visiblemente decepcionado por la decisión tomada por el club, Özil se pronunció este miércoles a través de un comunicado en sus redes sociales y dejó clara su molestia con la institución.

“Este es un mensaje difícil de escribir a los fans del Arsenal, para los que he jugado durante los últimos años. Estoy completamente decepcionado por no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier League”, comienza diciendo Özil.

“Deslealtad”

El alemán campeón del mundo en 2014 se defendió y acusó al conjunto gunner de haberle sido “desleal”: “Desde que firme mi último contrato en 2018, he demostrado mi lealtad y fidelidad al club al que amo, Arsenal, y me entristece que no haya sido recíproco. Acabo de descubrir que la lealtad es difícil de encontrar hoy en día”.

Özil también mencionó a Mikel Arteta, a quien acusa de forma directa por su exclusión: “Antes de la pausa por el coronavirus estaba muy contento con el progreso con nuestro nuevo entrenador Mikel Arteta, nos manteníamos positivos y diría que mi rendimiento estaba a muy buen nivel. Pero luego las cosas cambiaron, de nuevo, y ya no se me permitió volver a jugar al fútbol para el Arsenal.

“Londres todavía es como mi casa, todavía tengo a grandes amigos en este equipo y todavía siento una fuerte conexión con los aficionados. Pase lo que pase, seguiré luchando por mi oportunidad y por no dejar que mi octava temporada en el Arsenal termine así. Puedo prometer que esta difícil decisión no va a cambiar en nada mi mentalidad", agregó.

Özil culminó mencionando que “seguiré entrenando tan bien como sé y siempre que sea posible seguiré clamando contra la crueldad y a favor de la justicia”.