El coronavirus se transmite de manera efectiva por el aire

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un estudio reciente demostró lo que muchos especulaban: el covid-19 tiene la capacidad de infectar después de viajar por el aire.



Lo anterior fue demostrado por científicos del Centro Médico de la Universidad Erasmus, en Rotterdam, Holanda, quienes también concluyeron que el virus puede expandirse por el aire a más de un metro de distancia.

Los investigadores han realizado las pruebas con hurones infectados con el SARS-CoV-2, quienes han contagiado a otros animales situados más arriba, a través de un conducto curvado por el que circula una corriente de aire.



"Aunque los experimentos no discriminan entre transmisión por pequeños aerosoles, grandes gotas o fómites, estos resultados demuestran que el SARS-CoV-2 sigue siendo infectivo mientras viaja por el aire", explican los científicos.



Los investigadores conectaron dos jaulas para confirmar su teoría. Se probó la transmisión del virus de la gripe A (H1N1), el SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2 (covid-19).



La conclusión es que el SARS-CoV-2 se transmitió a dos de cuatro animales y el SARS-CoV-1 a los cuatro.



Con estos resultados se confirma que es necesario mantener la distancia entre las personas, evitar aglomeraciones y no descuidar las medidas de prevención.

