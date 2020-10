Ex de Menudo, Roy Roselló, detalla abusos de su mánager

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La serie de la famosa banda Menudo, "Súbete a mi moto", ha filtrado polémicas del pasado, la mayoría sobre abusos que sufrieron algunos de sus integrantes.



Roy Roselló, quien perteneció a Menudo en la misma época que Ricky Martin y Robi Draco Rosa, aseguró a Despierta América que nunca fue contactado por Amazon, creador de la serie, para contar la versión de su historia.

“En ningún momento los productores tuvieron interés de saber lo que nosotros pasamos, lo que nosotros sufríamos ahí, el precio que tuvimos que pagar para estar ahí. Él se inventó ciertas cosas para suavizar su imagen, para proteger la imagen de Edgardo Díaz”, dijo.



Este hecho marcó de tal manera su vida que intentó quitarse la vida luego de caer en depresión.

“Yo te digo que fueron más tristezas que alegrías, yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él, al momento que él quería, al momento que él decía: ‘Ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo’, y mismo yo llorando, yo sufriendo la situación, él viendo que yo estaba a punto de explotar, a punto de acabar con mi vida, porque mi primera tentativa de suicidio fue antes de yo salir de Menudo, fue en la mansión, en La loma, que él no lo contó, porque claro que él tiene miedo”, agregó.



Continuó contando que cuando llegó, "que me invitaban para el cuarto, ‘Sube para el cuarto de Edgardo Díaz’, y yo simplemente me encontré con una situación tan desagradable, me acuerdo que Robi (Draco Rosa) entró al cuarto, comenzó a darle puños a Edgardo, comenzó a darle puños, bofetadas, yo salí corriendo por La loma hacia abajo. Yo quería quitarme la vida por completo, porque yo ya no aguantaba más, yo estaba desesperado, yo quería pedir ayuda, pero no podía decirle a nadie, no podía contarlo”.

