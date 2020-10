Lomachenko explota tras perder contra el hondureño Teófimo López

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- El triunfo del "gringo-catracho" Teófimo López ante Vasyl Lomachenko sigue causando asombro sobre todo por la puntuación que recibió de los jueces, especialmente de Julie Lederman.



Una vez que se anunció al mundo que el campeón de peso ligero era López, el ucraniano salió evidentemente molesto del cuadrilátero y muy frustrado criticó la puntuación. Él aseguró que su desempeño fue mejor que lo reflejado por los jueces.



Lederman puso en la tarjeta de puntuación 119-109, misma que ha generado polémica. Los otros dos jueces calificaron 116-112 y 117-11.



"Creo que en la primera mitad tuvo más rounds que yo, pero en la segunda asumí el control y estuve mucho mejor", dijo Lomachenko.



Vea aquí: ¿Cuánto ganó Floyd Mayweather gracias al triunfo de Teófimo López?



Y agregó: "Quiero ir a cada y revisar la pelea, no puedo comentar mucho sobre eso ahora mismo. Definitivamente no estoy de acuerdo con las tarjetas de puntuación".



Su promotor Bob Arum también criticó la decisión y dijo que espera no volver a verla jamás.



"López ganó 7-5, es la forma en que lo anoté. Puedo ver 8-4, esa es una posibilidad, pero no puedes anotar 11 asaltos a 1 y decir que ciste la pelea. Noveno, décimo y undécimo no estuvieron cerca", manifestó muy enojado.



Asimismo, expresó: "Aconsejaría a cualquier luchador que tenga que pedirle a la comisión que no nombre a Julie Lederman nunca más".

Orgullo catracho

Teófimo se convirtió en el primer hondureño campeón mundial de peso ligero y el primero en lograr los cuatro títulos, con solo 23 años.

López fue el mejor boxeador, y demostró que también hubiera podido poner fin al combate antes. Lomachenko terminó con una hemorragia arriba de un ojo en el duodécimo episodio.



“Tuve que cavar profundo, hombre”, dijo López. “Sabía que a él le iba a llevar mucho tiempo alcanzarme”.