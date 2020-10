¡Orgullo catracho! Teófimo López es el nuevo rey del peso ligero

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- ¡Teófimo López es el nuevo rey del peso ligero del boxeo mundial!, en un intenso combate el pugilista venció a Vasyl Lomachenko por decisión unánime de los jueces.

El hondureño tuvo que sufrir para poder llevarse el título unificado del peso ligero en una intensa pelea en donde toda la experiencia de Loma marcó la pauta de una parejísima pelea que tuvo un inesperado desenlace.

Los primeros rounds fueron para Teófimo, quien por su insistencia y por la iniciativa que tuvo superó a un Lomachenko que en la parte final del combate parecía que se llevaba el campeonato mundial pero un valiente catracho con inteligencia supo resistir para coronarse campeón mundial.

Minuto a minuto

9:48 PM: Teófimo López hace su entrada al cuadrilátero con "Another One Bites The Dust" de Queen de fondo.

9:49 PM: Vasyl Lomachenko entra en escena y se hace presente en el ring y todo está listo para la pelea del año.

9:54 PM: ¡Inicia la pelea del año entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko!

9:57 PM: Termina el primer round, ambos pugilistas se estudiaron aunque Teófimo López se mostró más insistente y atacó más a Lomachenko.

9:58 PM: ¡Comienza el segundo round!

10:01 PM: Termina el segundo round, Vasyl Lomachenko se mostró muy ágil a la hora de defenderse y respondió bien ante los ataques de Teófimo López, llegando a sorprenderlo con una combinación de golpes al rostro.





10:05 PM: Final del tercer asalto, Teófimo López llegó a tener contra las cuerdas a Lomachenko pero este demostró su experiencia y supo responder ante el asedio del hondureño.

10:06 PM: ¡Inicia el cuarto round!

10:09 PM: ¡Final del cuarto round! Comienza a tomar mayor intensidad de la pelea y Lomachenko ya empieza a confrontar más al hondureño.

10:13 PM: Culmina el quinto round con un Teófimo López que buscó hacerle más daño a Lomachenko pero este con toda su experiencia supo defenderse bien.

10:15 PM: ¡Llegamos a la mitad de la pelea!

10:17 PM: Termina el sexto round y Vasyl Lomachenko comienza a sacar todas sus habilidades ofensivas y se empieza a ver mejor que Teófimo López.

10:21 PM: Termina el séptimo round y Vasyl Lomachenko continúa con su dominio en la pelea, comenzando a atacar más a Teófimo López.

10:23 PM: Teófimo López se queja de golpes antirreglamentarios en el inicio del octavo round.

10:26 PM: Termina el octavo round y la pelea está llegando a su climax, ambos pugilistas comienzan a bajar la guardia y empiezan a intercambiar más golpes.

10:30 PM: Termina el noveno round con un Teófimo López que denota más cansancio e incluso llegó a tambalearse tras una buena combinación de Lomachenko.

10:34 PM: En el décimo round Lomachenko ha tenido mayor soltura ante un López que denota mucho cansancio y ha sufrido bastante las embestidas del ucraniano.

10:35 PM: ¡Arranca el onceavo round!

10:38 PM: Llega a su final el onceavo round, nos alistamos para el último asalto en donde Lomachenko se mira muy cómodo en el combate.

10:39 PM: ¡Comienza el último round!

10:43 PM: ¡Termina la pelea del año! Ahora queda esperar la decisión de los jueces para definir al ganador.

10:45 PM: ¡Orgullo catracho! Por decisión unánime de los jueces el campeón mundial del peso ligero es Teófimo López.





Teófimo López dio la sorpresa y pese a no ser el favorito se adjudicó los cinturones de la AMB, CMB y OMB que le harán compañía al de la FIB conquistado en diciembre frente al ghanés Richard Comey.

Ahora el hondureño entra en la historia del boxeo mundial y a su tan corta edad aspira a entrar en ese reservado lugar de los mejores boxeadores de todos los tiempos.