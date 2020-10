Maite habla sobre la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera en concierto

Después de varios años de haberse separado los famosos no se han vuelto a encontrar.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los fanáticos de RBD están ansiosos que llegue diciembre para ser participes del concierto virtual en el que se reunirán cuatro de los seis integrantes de la famosa banda.



La noticia de la ausencia de Dulce María y Alfonso "Poncho" Herrera ha entristecido a muchos, pues esperaban que tras varios años separados los pudieran volver a ver juntos y disfrutar de su talento y carisma.



Sobre esta decisión, su compañera de RBD, Maite Perroni, se manifestó y aseguró que en la presentación "Ser o Parecer" estarán los miembros que desean compartir con sus fans.

Mire aquí: Las fotos más sexys de Maite Perroni, protagonista de Oscuro Deseo



“Estaremos los que deseamos estar y los que queremos compartir con el público, por eso no lo estamos llamando un reencuentro. Realmente vamos a estar cuatro integrantes, pero los cuatro que queremos tener este momento con nuestro público”, manifestó en una entrevista.



Asimismo, dijo que Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y ella están emocionados por la presentación.



“Ha sido lindo para nosotros ver cómo tantos años después RBD sigue sonando fuerte y sigue en los corazones de las personas. Más que un reencuentro es como hacerle un tributo a la música de RBD y recordar ese momento tan lindo”, aseguró la también actriz.



Hace unas semanas, Dulce María reveló la verdadera razón por la que faltará al concierto virtual. Según dijo la famosa su estado avanzado de embarazo le impide volver a estar con su público. "Para mí no es un momento para poderme entregarme a eso y menos en pandemia, es mucho riesgo”, afirmó.



Por su parte, "Poncho" no ha confirmado cuáles fueron las razones para declinar la oferta, pero dijo que será una de las personas que los apoyará desde lejos.