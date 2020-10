Danna Paola por fin revela lo que piensa sobre Tini Stoessel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde hace unos cinco meses las cantantes Danna Paola y Tini Stoessel han vivido entre su trabajo con la producción de nuevos temas musicales y entre la polémica de un supuesto triángulo amoroso con el artista del mismo rubro, Sebastián Yatra.



A Danna Paola se le acusó de ser la responsable de la ruptura entre Yatra y Stoessel, pues cuando ella comenzó a hacer una colaboración musical con el colombiano, este terminó su relación con la argentina Stoessel.

Luego de una notable cercanía captada en varios videos juntos y de hacer varios comentarios en las fotografías del otro, las especulaciones de que la intérprete de "Lucrecia" en la popular serie Élite tenía una relación con Yatra fueron en ascenso.

Recientemente, Danna Paola cuestionó que un hombre y una mujer no deben ser acusados de sostener una relación amorosa cuando simplemente son amigos, por lo que pidió normalizar las interacciones entre personas de ambos sexos.



Además, en entrevistas con diferentes medios de comunicación los tres artistas han sido consultados sobre una posible rivalidad a causa de los rumores, pero ellos han preferido mantenerse al margen.

Pero durante una participación con el medio Infobae, la cantante mexicana Danna Paola decidió romper el silencio y contar qué piensa de quien muchos creen es "su rival" en el amor.



Ante la consulta de si le gustaría colaborar musicalmente con la argentina su respuesta fue clara: "¿Por qué no?, se me hace una persona muy talentosa, siempre lo dije", aseguró la joven de 25 años.



Entre las razones por las que dice que estaría dispuesta a que unan sus voces es porque "hoy en día hay muchos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿Por qué no hacerlo entre chicas?, la música no deber tener género, no hay competencia, no debe haber rivalidad entre nadie", afirmó.

