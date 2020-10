Erika Buenfil, "la reina de TikTok", vuelve a la televisión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de su debut en TikTok, donde la actriz Erika Buenfil demostró uno de sus talentos mejores guardados, la fama que adquirió en dicha red social la ha hecho acreedora de una oportunidad para volver a la televisión.

Buenfil comentó hace algún tiempo que la industria donde laboró por muchos años ya no quiso renovar su contrato, porque había dejado de considerarla como una opción para interpretar los personajes en las telenovelas, y aunque en su momento reconoció que esta noticia fue un golpe fuerte que incluso le provocó depresión, supo levantarse e innovar en otras plataformas.

La actriz de 56 años se ha convertido en toda una celebridad en la plataforma de TikTok, donde personas de todas las edades la siguen para divertirse con sus ocurrencias, a tal grado que se ha consolidado como una de las personas con más seguidores, sumando más de nueve millones.

Gracias a eso, la protagonista de telenovelas como "Te doy la vida", "A que no me dejas" y "Mañana es para siempre" fue llamada para participar en el programa "Me caigo de risa", donde participó con un divertido elenco.

