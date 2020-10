Magistrado del TSC: Fue fatal haber entregado el cien por ciento de los pagos

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El magistrado Ricardo Rodríguez, del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y designado para encabezar las auditorías durante la pandemia del covid-19, afirmó que las investigaciones por las compras ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) siguen abiertas y que en las próximas semanas se presentarán nuevos hallazgos.

El funcionario sostuvo un diálogo con EL HERALDO en el que reafirmó el compromiso del ente contralor en su lucha contra la corrupción.

A continuación la entrevista

¿El Tribunal de Cuentas seguirá destapando toda la olla de corrupción en Invest-H?

Claro, de ahí viene un segundo informe. Todo mundo sabe que no han venido todos los hospitales y de paso estaba mirando que los que llegaron recientemente vienen destruidas esas papadas, de todo eso se tiene que hacer un nuevo informe.

¿En ese segundo informe de Invest-H ya se dijo todo?

No, falta bastante. Más que todo hay que ver si cumplen con unas cosas que están pendientes que nosotros las mencionamos y que nunca las entregaron, hay cosas administrativas que hay que verlas. La auditoría está hasta cuando Marco Bográn renunció, de allí para allá es otra cosa.

¿Qué opina de la administración de fondos en Invest-H?

Hay mucho que desear en cuanto al manejo de fondos, en el caso de los mismos hospitales que no cumplen e incluso nos alarmaron porque no venían completos. Se supone que en estos últimos dos hospitales vienen algunos ventiladores que no vinieron con el primer lote.

¿Cómo califica el pago anticipado en la compra de los hospitales?

Eso es fatal lo que cometió este muchacho (Marco Bográn), haber entregado el cien por ciento de los pagos sin tener una garantía. Acordemos que si vamos a entregar algo hay que tener un contrato, y no hay contrato, y en segundo lugar la garantía que te dice que ese producto te lo van a entregar tal y como es. Y si no te lo entregan pues ejecutás la garantía, pero eso no se dio. Todas esas acciones son irregularidades que se detectaron al momento de esta auditoría. Si hubiese ejecutado la garantía, el Estado no hubiera perdido esa cantidad de dinero.

¿El hospital de San Pedro Sula no traía ventiladores?

Sí. Pero los ventiladores están porque se pusieron de otro lote que se habían comprado aparte, nos informaron que iban a tomar prestados estos para que esté equipado, pero que al venir los otros se debería hacer la reposición, de todas manera el reparo siempre va a ir si no vienen los anteriores. Todo lo que falte es un reparo seguro.

¿Las contrataciones directas ejecutadas por Invest-H debieron ejecutarse?

El asunto es que ellos están utilizando la ley de emergencia, pero eso no les impide seguir el procedimiento, aparte ellos se basan con la Ley de Cuenta del Milenio y no toman en cuenta la Ley de Contratación del Estado. Ellos debieron seguir los procesos de cotizaciones, de verificar si efectivamente el precio es el correcto. Una de las fallas es no haber tenido qué era lo que necesitaba Salud.

¿Y eso le costará caro a Marco Bográn?

Así es, no habló con el Consejo Directivo y estoy seguro de que si hubieran hablado con ellos les hubieran dicho que buscaran a las personas que conocen de Salud y hospitales. Esas compras no debieron haberse hecho, con esa plata y con todo el tiempo que se llevó mejor hubieran armado otros locales y se hubieran acondicionado con todo el equipo que se compró.

¿Cómo avanza la auditoría a Copeco?

Estamos trabajando, muy pronto va a salir también. Allí hay muchas cosas interesantes que no le puedo adelantar porque son los auditores que hacen eso. Nosotros como Tribunal lo que hacemos es dirigir y ni revisamos, porque quien revisa es el director del departamento y claro que le damos su ojeada también, pero en ese caso van a salir muchas cosas.