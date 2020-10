Lomachenko a Teófimo: “Espero arrastrarlo, hundirlo hasta lo más profundo y mantenerlo sin respirar”

Al pugilista ucraniano no le han gustado para nada las últimas declaraciones de Teófimo López , quien de manera provocativa lo está retando previo al combate del sábado. Fotos: AFP y AP

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Continúa subiendo la temperatura previo a la pelea entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko el próximo sábado en el MGM Grand de Las Vegas.

Luego de que el hondureño llamara a su contrincante como “diva y perra”, al campeón mundial de la AMB, OMB y CMB del peso ligero no le agradaron las provocaciones de López y ha respondido a sus polémicas declaraciones.

LEA TAMBIÉN: Los millones que están en juego en la pelea entre Teófimo y Lomachenko

“Tal vez no le enseñaron de pequeño que debes tener cuidado con lo que sale de tu boca, y que cuando dices tales cosas como las que él ha dicho sobre mí, vas a tener que responder por ellas. No puedes simplemente insultar a una persona solo porque no te agrada”, comenzó diciendo Loma.

Lomachenko continuó atizando contra López mencionando que no cree que el hondureño comprenda lo que está en juego y no sabe en lo que se está metiendo luego de retarlo de manera tan provocativa.

El ucraniano fue claro y manifestó que su objetivo principal es ganar la pelea, pero si tiene la oportunidad de hacerle la vida imposible a Teófimo “lo hará sin lugar a dudas”.

“Primero que todo quiero ganar esta pelea. Si tengo la oportunidad de hacerle la pelea menos placentera, para que él lo sufra y lo recuerde posteriormente, lo haré sin lugar a dudas. Espero arrastrarlo hasta el fondo del mar, hundirlo en lo más profundo y mantenerlo bajo el agua sin que pueda respirar”, fue la contundente respuesta de Lomachenko a Teófimo López.

Según Loma, la derrota es una palabra “que no conoce” y no está entre sus opciones para el sábado.

VEA AQUÍ: Teófimo vs. Lomachenko: las claves para entender la pelea del año

Para el ucraniano lo más importante es la estrategia, la habilidad de pensar rápido y tomar buenas decisiones dentro del ring para poder llevarse la victoria.

Lomachenko no es peso ligero, pero es una categoría que domina ampliamente, por lo que para él la parte más difícil es lograr las medidas, el alcance y la talla establecida.

ADEMÁS: Teófimo López: 'Van a llamarme el nuevo Pacquiao'

“Estoy escribiendo mi nombre en la historia. Estoy dejando un legado para el nombre de mi familia”, sentenció el ucraniano.