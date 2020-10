Investigadores externos auditarán la administración de Marco Bográn

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Investigadores internacionales especialistas en criminalística integrada en contabilidad, con conocimientos jurídico-procesal, habilidades en finanzas y negocios, realizarán una auditoría forense a la administración que le dio Marco Bográn, extitular de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), a los 2,400 millones de lempiras usados para la emergencia del covid-19.

La Junta Interventora de Invest-H confirmó a EL HERALDO que el proceso comenzó ayer con la adjudicación a la firma auditora PKF Tovar López y Asociados, que entre otras cosas recomendará auditoras internacionales para que realicen una investigación que sirva en los tribunales de justicia como pruebas por actos irregulares.

LEA TAMBIÉN: Cuatro meses a ciegas por el abandono de los kits PCR

La auditoría forense deberá estar terminada para el 20 de marzo del 2021 y solo ahí se conocerá el rumbo que tomó el dinero que administró Invest-H en la pandemia y todos los procesos de compras que se encuentran bajo investigación.

Invest-H ya tenía avanzado un proceso de licitación para auditoría externa con seis firmas participantes, pero las nuevas autoridades consideraron que no era suficiente, por lo que optaron por cancelarla y comenzar con un proceso desde cero.

A la Junta Interventora de Invest-H, el gobierno ya le aprobó un presupuesto de 60 millones de lempiras para funcionar por un periodo de cinco meses y destinarían entre 15 y 20 millones de lempiras en auditorías externas/internas para sanear la institución y realizar el fortalecimiento institucional.

LEA TAMBIÉN: Ministerio Público tiene vía libre para pedir extradición de Axel López

Proceso

José Ernesto Leva, presidente de la Junta Interventora de Invest-H, explicó a EL HERALDO que recién el pasado 18 de septiembre, un mes y medio después de haber asumido, recibió los 60 millones de lempiras con los que funcionará su mandato.

Con el dinero realizará dos funciones principales, el fortalecimiento institucional para el cual destinará 2.5 millones de lempiras por medio de una firma experta que se encargará de realizar todos los procesos.

Y lo otro es la parte de las auditorías que comenzó ayer con la adjudicación por otros 2.5 millones de lempiras a la firma PKF Tovar López y Asociados, quienes realizarán seis trabajos específicos para conocer cómo se manejó Invest-H en la administración anterior y mostrar con pruebas que sirvan en los tribunales de justicia si en realidad hubo actos irregulares.

+“Bioneer tuvo a bien colaborar con el país y asumir el costo”

“En Invest-H nunca se ha realizado una auditoría externa o interna y tampoco ha venido nunca autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para realizarla”, aseguró.

Leva detalló que la primera función de la firma PKF Tovar López y Asociados será recomendar con base en la experiencia una firma internacional que realice una auditoría forense criminalística a Invest-H durante el periodo de emergencia.

“Realizarán el acompañamiento técnico, términos de referencia, para escoger una firma internacional”, argumentó.

Para la auditoría forense se estaría destinando unos 15 millones de lempiras, “son investigadores, gente de Europa, el Ministerio Público no se quiere tirar, los informes del Tribunal Superior de Cuentas no dicen mucho, estos investigadores vienen y se van, el techo va a depender de acuerdo a lo que me recomienda PKF”.

Las funciones PKF Tovar López y Asociados continuarán con la confirmación del compilamiento de los estados financieros en Invest-H y una valoración real del precio de los hospitales móviles, “hay que buscar una firma especialista en valoración de hospitales, métodos de comparación que valore los siete hospitales, los hondureños no nos creemos”.

Leva comentó que otra de las funciones de la firma auditora será realizar una auditoría financiera que comprenda todo el periodo del 2020 para que el que tendrán unos 60 días.

Recordó que Invest-H no tiene auditor interno, por lo que con la participación de la nueva firma auditora se realizará el acompañamiento para enviar tres candidatos al TSC y que sean ellos, según lo enmarca la ley, los que escojan la persona.

La última función de la firma contratada será ayudar a encontrar un software para utilizar en Invest-H ya que todos los procesos los manejan en hojas de Excel.

De interés: Vea la curva del coronavirus municipio por municipio