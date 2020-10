Pastor Ruddy Gracia pide misericordia para el apóstol Guillermo Maldonado tras divorcio

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- La situación que afronta el apóstol hondureño Guillermo Maldonado junto a la profeta Ana de Maldonado ha llamado la atención de muchas personas, incluso de líderes de otras iglesias que han pedido oración ante la situación de divorcio.



Tal es el caso del pastor dominicano Ruddy Gracia, quien pidió misericordia y un alto a las críticas que está recibiendo Maldonado desde que se conoció su separación. En su petición dejó entrever que algunos de la misma congregación "El Rey Jesús" están hablando de la situación.



"Quiero hacerle entender a nuestra generación una verdad que la religión esconde y no para hacerle un bien a la iglesia, sino para hacerle un gran daño. La biblia dice que los hombres de Dios son vasos de barro que llevan un tesoro dentro y la razón por la cual Dios lo hace así es simplemente para que la gloria se la lleve él", comenzó diciendo ante sus seguidores en la iglesia.

"Cuando vemos a un hombre de Dios con un don de Dios, no podemos asumir que él es tan puro como Dios, no podemos asumir que es tan poderoso como Dios, no podemos asumir que es tan valioso como Dios. Siempre la gloria es de Dios", dijo Gracia haciendo referencia al apóstol Maldonado.

Vea aquí: Así es Ana, la esposa del pastor Guillermo Maldonado que solicitó el divorcio



Por lo que pidió oración por toda la familia Maldonado y por la situación que atraviesan porque eso deja claro que no es perfecto y que es un hombre de barro, como dice la palabra.



Agregó: "Me llena de ira el ver que gente como ellos pasaron 35 años restaurando personas, abrazando gente que llegaron con matrimonios destruidos, con divorcios, abrazando gente que llegaron en drogas, abrazando gente que llegaron como asesinos, gente que salió de la cárcel y hoy esos mismos que están en la iglesia lo atacan. Los mismos a los cuales ellos mostraron misericordia hoy dicen que ya no sirven para nada".



Ruddy finalizó pidiendo misericordia y aseguró que este era un momento para orar por el hermano y demostrar amor. "No podemos ver las cosas de la manera que el diablo quiere que las veamos".





El pasado septiembre el apóstol Guillermo Maldonado anunció que su esposa Ana había solicitado el divorcio, tras 32 años de matrimonio. Asimismo aclaró que no se debe a una infidelidad y decidió mantener en privado las verdaderas razones por las que le pondrán fin a su unión.

Mire aquí: Dedicados al ministerio y cercanos a su padre: así son los hijos de Guillermo Maldonado



Por su parte, la profeta Ana aseguró que estuvo dos años sin poder servir al pueblo de Dios, declaraciones que han generado rumores de cómo era su relación con el esposo. De igual forma, la líder de la iglesia aseguró que en este momento, que ha decidido separarse, se encuentra feliz, libre y en paz.