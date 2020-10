Internautas hallan al doble de "Quico", es sudamericano y ama la música

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días de que se viralizara el doble de "El Chavo del 8", que resultó ser un argentino identificado como Phil Claudio Gonzales, quien es metalero y ama los tatuajes, los internautas se dieron a la tarea de buscar al doble de "Quico"... y lo encontraron.



Se trata de Hugo Kuntur, otro sudamericano apasionado por la música que disfruta interpretar canciones andinas junto a su agrupación.

Kuntur se volvió viral luego de que un usuario de las redes sociales tomara una captura de pantalla de uno de sus videos mientras él toca un instrumento de viento, por lo que con la posición de su rostro y sus cachetes un poco llenos de aire se les hizo muy similar a Carlos Villagrán cuando encarnaba al icónico personaje; los memes no se hicieron esperar.

Su popularidad fue tal que rápidamente procedieron a bautizarlo como "El Quico andino", algo que él se tomó con mucho humor y agradecimiento.

"¡¡¡Atención tribu, raza!!! Hace una semana ha ido rodando un meme por las redes sociales... y la verdad que me siento muy agradecido por la comparación que me están haciendo de uno de los grandes actores como lo es Carlos Villagrán, más conocido como Quico, este momento es único, así que a través de las redes sociales mucha gente me esta conociendo como "El Quico andino", escribió hace algunas horas el peruano en su cuenta de Facebook.

"Fuera de las risas y de las bromas es un honor que me puedan comparar con este gran personaje que fue parte de mi infancia y de muchos de nosotros, ahora es el momento de dar a conocer que atrás de este personaje querido como lo es "Quico" puedan conocer a Hugo Kuntur como representante de la cultura ancestral en América Latina", finalizó.