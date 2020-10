Cuatro meses a ciegas por el abandono de los kits PCR

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diezmado por la falta de kits de extracción para pruebas PCR y con un panorama a ciegas al no poder medir la cantidad de contagiados atravesó Honduras el pico más alto de la pandemia.

Entre mayo y agosto, cuando el sistema de Salud sufrió una estampida de casos, las pruebas PCR escasearon a pesar de que se pagaron anticipadamente.

La inoperancia administrativa de las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) ocasionó que por cinco meses estuvieran olvidados en una bodega de Corea del Sur insumos para procesar 193,000 resultados de covid-19 que se compraron para la emergencia.

Mientras los expertos solicitaban al menos 3,000 resultados PCR al día para montar una estrategia con base en la cantidad de contagiados, en el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) llovían las renuncias por no poder brindar las respuestas.

Tomando en cuenta que en el país el promedio de pruebas diarias es de 1,500 resultados, los kits abarcaban para realizar tests por cuatro meses seguidos.

+“Bioneer tuvo a bien colaborar con el país y asumir el costo”

El desastre administrativo de Invest-H influyó para que muchas zonas del país no tuvieran posibilidad de procesar pruebas PCR, dejándolos a la deriva, siendo ahora estos lugares focos de contagio del covid-19.

Cinco meses después, las autoridades de Invest-H entregaron a Salud los 1,198 kits de extracción para realizar más de 193 mil pruebas RT-PCR.

En el LNV llovieron las renuncias por falta de resultados. La media de pruebas PCR al día es de 1,300.



Los insumos fueron traídos a Honduras por la compasión de la empresa coreana Bioneer que pagó el flete para que los kits llegaran a Honduras, pese a que esa no era su obligación.

La Junta Interventora de Invest-H culpó al Consejo Directivo por no aprobarles los fondos para pagar el costo del envío.

Como consuelo queda que por lo menos estos kits de extracción no sufrieron el mismo destino de las 250,000 pruebas PCR que Invest-H le compró a la misma empresa y que se arruinaron por no mantenerlas en las condiciones de temperatura adecuadas para su durabilidad.

Ahora con los kits entregados se espera un aumento en la cantidad de resultados de pruebas PCR realizadas a los hondureños y procesados en el LNV de cara a un posible segundo rebrote de covid-19 en el territorio.

Interventora se lava las manos

La empresa coreana Bioneer terminó asumiendo la inoperancia de Invest-H, quienes a pesar de saber que se habían pagado más de 26.6 millones de lempiras en kits de extracción los tenían abandonados en una bodega al otro lado del mundo por no poder pagar un simple flete.

Los coreanos, sorprendidos por el abandono de la compra, decidieron asumir el costo del envío, aunque estaba estipulado desde la celebración del contrato de compra que era responsabilidad de Honduras el traslado y la protección de los kits.

En el recibo de pago 110-81-28774 emitido el pasado 4 de septiembre por costo de traslado al que accedió la Unidad Investigativa de EL HERALDO se comprobó que Bioneer pagó 81,249 dólares (dos millones de lempiras) para que los insumos llegaran.

Los 1,198 kits de extracción que contienen los reactivos para procesar cerca de 192,768 muestras de pruebas PCR fueron comprados desde el pasado 27 de abril mediante la orden de compra 030-2020.

La adquisición fue aprobada mediante el oficio No. 052-CEAE-COVID19-2020 por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia Covid-19, Lisandro Rosales, y ejecutada por Marco Bográn, entonces director de Invest-H.

Sin embargo, al 11 de agosto, Bioneer solo le había entregado a Invest-H 800 de los 1,728 kits ExiPrep™ 48 Viral DNA/RNA Kit (96 test) restándole 928; y de los 350 kits ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA Kit (384 Test) solo había mandado 80 quedando pendiente 270. Sumados dan 1,198 kits y contabilizado su valor resulta la suma de 1,060,224 dólares, equivalente a 26,314,759.68 lempiras.

Ante el desastre que denunció la Unidad Investigativa de EL HERALDO, la Junta Interventora de Invest-H explicó que no fueron los culpables, sino más bien víctimas de las decisiones del Consejo Directivo que no aprobó los fondos en su momento y la lentitud de Finanzas en darles respuestas positivas.

Invest-H explicó que los kits ya fueron entregados en su totalidad al Laboratorio Nacional de Virología. “Somos enfáticos en que la Comisión Interventora de Invest-H no ha abandonado ningún tipo de equipo en Corea”. Detallaron que la orden de compra No. 030-2020, que contempla los kits, “establecía los Incoterms FOB, lo que significaba que el costo de transporte y seguro le correspondía al gobierno de Honduras, y así se manejó para los primeros cuatro lotes”. No obstante, con la salida del director ejecutivo, “la institución no contaba con firma autorizada para realizar ningún tipo de pago”.

Posteriormente, durante la corta gestión de Evelyn Bautista como directora ejecutiva, y con el propósito de hacer frente a los pagos pendientes, se sometió a aprobación del Consejo Directivo de la institución el Plan Operativo Anual (POA), que incluía los fondos necesarios para el pago del transporte y seguro del último lote de kits de extracción, entre otros pagos. Sin embargo, el Consejo Directivo votó en contra de la aprobación del POA para la atención de la emergencia por covid-19.

Con el nombramiento de la Comisión Interventora de Invest-Honduras se remitieron a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas varias solicitudes de aprobación de recursos para hacer frente a los compromisos complementarios de las compras, encontrándose las mismas en proceso de análisis de las autoridades pertinentes. Asimismo, se realizaron varias gestiones con entes financieros para obtener recursos para hacer frente al pago en cuestión. Sin embargo, estas gestiones no tuvieron éxito.