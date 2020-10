Prueba de covid-19 de Trump salió negativa, según médicos de la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El presidente estadounidense, Donald Trump, dio negativo para covid-19 por "varios días consecutivos" a través de una prueba rápida, dijo el lunes el médico de la Casa Blanca.



"En respuesta a su pregunta sobre las pruebas más recientes de covid-19 del presidente, puedo informarle que dio negativo varios días consecutivos usando (la prueba) Abbott BinaxNOW", dijo el médico Sean Conley, en una carta difundida por la Casa Blanca diez días después de que Trump anunciara que había dado positivo a la enfermedad.

Estas pruebas llamadas antigénicas son generalmente menos sensibles que las pruebas moleculares tradicionales (PCR).



Según el médico de Trump, que no especifica los días en que se realizaron las pruebas, éstas no fueron los únicos indicadores que se utilizaron para "determinar el actual estado negativo del presidente".



Una serie de datos permitieron al equipo médico concluir "que el presidente no es contagioso", subrayó la misma fuente.



Este breve comunicado fue emitido mientras el presidente republicano, que aspira a un segundo mandato en las elecciones del 3 de noviembre, se encontraba abordo de su avión Air Force One rumbo a Florida (sureste), donde está previsto que participe en un mitin de campaña.

Campaña electoral

El presidente Donald Trump declaró ayer que está listo para volver a la campaña electoral a pesar de que persistían las interrogantes sobre su salud un día antes de un mitin en Florida para entrar a la recta final antes de las elecciones.



Efectuará su inminente regreso luego de que el doctor de la Casa Blanca dijo que ya no corría el riesgo de contagiar el coronavirus, pero no indicó explícitamente si Trump había dado negativo en la prueba. El presidente insistió que ahora es “inmune” al virus, una afirmación que es imposible de probar y se suma a las incógnitas sobre su salud.



“Soy inmune”, manifestó Trump en una entrevista en Fox News. “El presidente está en muy buena forma para librar las batallas”.



En un memorando publicado por la Casa Blanca el sábado por la noche, el doctor Sean Conley dijo que Trump cumplía con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para interrumpir de manera segura su aislamiento y que, según los “estándares actualmente reconocidos”, ya no se lo consideraba un riesgo de transmisión. El memorando no menciona que Trump haya salido negativo en la prueba del virus.

