El conmovedor mensaje de Eduardo Capetillo a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor Eduardo Capetillo conmovió a su esposa Biby Gaytán, a su hijo Eduardo jr. y a sus seguidores tras hacer una íntima confesión sobre sus adicciones.



Durante 25 años de matrimonio Capetillo y Gaytán han pasado por momentos difíciles y al parecer las adicciones al alcohol provocaron que se perdiera hermosos momentos junto a sus hijos.



El avance del conmovedor mensaje fue compartido por la exactriz que es parte del proyecto "Con todos menos conmigo" y que se transmitirá de forma virtual el próximo 16 de octubre.



En el video se puede ver a padre e hijo en el escenario listos para compartir un tema, pero antes Capetillo habla de la época en la que el amor de su familia lo salvó.

"Esto para mí es el éxito. Recuerdo hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario”, expresó.



Agregó: “Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado y apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida”, lo que de inmediato recordó su esposa y no pudo contener las lágrimas.



“Hoy la vida y el universo me permiten tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”. finalizó diciendo.



Según Capetillo haber reconocido a tiempo sus errores por las adicciones le cambió la vida y le permitió rescatar su relación en familia.