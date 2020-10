Inician revisión física, técnica y mecánica de transporte previo a Semana Morazánica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) inició este lunes con el proceso de revisión físico, técnica y mecánica de las unidades del transporte de turismo y taxis que circularán en viajes familiares durante el feriado de la Semana Morazánica.



El asueto está programado para los primeros días de noviembre, por lo que las revisiones están programadas desde este lunes y finalizarán el 30 de octubre.

LEA: Confirman el primer caso de reinfección por covid-19 en Honduras

En esta ocasión, no se emitirán permisos de demanda extraordinaria, solo se les solicitará el salvoconducto, previa capacitación del conductor y supervisión de las medidas de bioseguridad.



Este año, además no podrán participar las unidades de transporte urbano, ni las de servicio contratado.



El objetivo de las inspecciones es evitar accidentes por desperfectos mecánicos en las unidades durante el período de vacaciones que otorga el gobierno de República.

Requisitos para viajar durante Semana Morazánica

Los conductores deberán presentar los documentos en reglas, entre ellos el Permiso de Operación, fotocopia de la licencia de conducir, la boleta de revisión y no tener multas pendientes.



La presencia de los diferentes entes de seguridad que conforman CONAPREMM será permanente en puntos estratégicos a nivel nacional.

Mire aquí: Caso hospitales móviles: Investigan transferencias a cuentas de hondureños



En los puntos de control se realizarán las supervisiones respectivas en la aplicación de las medidas de bioseguridad, así como, la portación de los documentos autorizados para circular.

¿Cómo será el proceso?

Las revisiones se realizarán en las instalaciones del IHTT en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes.



Así mismo, se tiene previsto hacerlo de manera móvil en los sectores que el IHTT no tiene una oficina regional.



Durante el asueto de la Semana Morazánica de 2019 se revisaron más de mil unidades, y no se reportó ningún accidente por desperfectos mecánicos.

Vea aquí: Coreanos pagan el flete de kits PCR que Invest-Honduras abandonó