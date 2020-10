Tom Parker, exintegrante de The Wanted, tiene cáncer terminal

LONDRES, INGLATERRA.- El exintegrante de la boy band The Wanted, Tom Parker, reveló a sus seguidores que le detectaron un tumor cerebral en fase terminal.



El cantante británico de 32 años contó en Instagram que está recibiendo tratamiento y que decidió compartir la historia para crear conciencia sobre la enfermedad.



El artista está dispuesto a luchar contra el cáncer, por lo que espera el apoyo y amor de sus fans para salir adelante.

Este fue su mensaje:

“Hola chicos, saben que ambos hemos estado ausentes en redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué. No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento.



Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de esconderlos y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos exponer todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera.



Estamos completamente devastados, pero vamos a luchar hasta el final. No queremos su lástima, solo queremos amor y positividad y juntos vamos a crear conciencia sobre esta terrible enfermedad y vamos a buscar todos los tratamientos posibles. Será una dura batalla, pero con el amor y apoyo de todos vamos a vencer esto".





La revista británica OK! Magazine reveló que el artista sufrió dos convulsiones durante el verano. El primer incidente ocurrió el julio, por lo que lo pusieron en una lista de espera, pero solo seis semanas después sufrió un segundo episodio mucho más grave durante un viaje familiar a Noruega.



De inmediato fue al hospital y ahí le confirmaron que padecía un tumor cerebral y que estaba en estado avanzado.



“Sabía que algo no iba bien, pero nunca esperé que fuera esto", relató Parker. "Corrieron la cortina alrededor de mi cama y dijeron: ‘Es un tumor cerebral’. Todo lo que pude pensar fue, ‘Maldita sea’ Estaba en estado de shock. Es un glioblastoma en estadio cuatro y han dicho que es terminal. Fue mucho con lo que lidiar yo solo. Todavía no lo he procesado”.



Parker contó que su esposa, Kelsey Hardwick, lo está apoyando en todo y que ya está recibiendo sesiones de radioterapia y quimioterapia.



Tom se casó en 2018 y tuvieron una hija a la que llamaron Aurelia y en este momento están a la espera de un segundo bebé.



The Wanted fue una banda británica que adquirió famas con temas como Glad you came. En 2014 los integrantes decidieron separarse para comenzar sus carreras como solistas. Parker trabajó como Danny Zuko en una gira basada en la serie Grease y también participó en Masterchef Celebrity Gran Bretaña.