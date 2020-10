Guillermo Maldonado sobre su divorcio: "De esta salimos"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La polémica sigue rodeando al apóstol Guillermo Maldonado por el divorcio que enfrenta con la que fue su esposa por 32 años, Ana de Maldonado.



Fue durante su primer sermón en la iglesia, desde que se anunció su separación, que el pastor hondureño aseguró que iba a salir de la situación que está enfrentando.



"Como su padre espiritual quiero bendecirlos, gracias por su apoyo una vez más, gracias por estar a mi lado cuando más lo he necesitado", dice mientras su rostro luce muy serio y un tanto triste.

Agregó: "El Señor me habló de dos cosas, el Señor me dijo te he dado dos señales para mostrarte que yo he estado contigo y yo dije Señor ¿cuáles son las señales en este momento tan difícil? La primera es mi presencia siempre ha estado en todos los servicios y en todo lo que has hecho y Dios me dijo el endorso más alto que yo te he dado en este tiempo es mi presencia y me dijo la segunda señal es el apoyo del pueblo".



Enseguida agradeció a su congregación y afirmó: "De esta salimos, de esta salimos, de esta salimos. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Así como yo le he ayudado a usted a salir de donde usted vino, así usted me va ayudar para salir de aquí".





La respuesta del pastor surge días después de que su aún esposa Ana de Maldonado revelara que divorciarse fue una decisión que tuvo que tomar.

Asimismo, confesó que por dos años estuvo privada de servir al pueblo de Dios sin hacer referencia quién fue la que no le permitía cumplir con sus servicios.