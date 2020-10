Nodal y Belinda sellan su amor con una nueva marca en sus cuerpos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de varios rumores de que el amor entre Belinda y Christian Nodal se había enfriado porque no festejaron un nuevo mes de aniversario como el anterior, la pareja de artistas apareció de nuevo en sus redes sociales dejando a muchos con la boca abierta al mostrar su nuevo look.



Desde que confirmaron su noviazgo, cuando aún eran jueces del programa La Voz, la pareja ha estado en el ojo de la prensa y de sus seguidores, pues mientras unos aplauden su relación otros afirman que no terminan de creer que realmente estén enamorados.

Lo cierto es que la pareja de cantantes ha dado varios pasos que hacen ver su relación como algo sincero y es que al parecer les encanta compartir actividades juntos.

Primero encantaron a sus seguidores con una serie de fotografías en las que vestían atuendos con la misma tela y luego se desató el escándalo cuando ambos se tatuaron algo representativo al otro; Nodal plasmó en su pecho el rostro de la cantante de 31 años y por si no fuera suficiente también escribió la palabra "Beli" cerca de su oreja.

La guapa intérprete de "Amor a primera vista" también se tatuó una "N" en honor al cantante de regional mexicano de 21 años.



Ahora, el mismo Nodal compartió una fotografía en su cuenta de Twitter donde ambos se realizaron dos marcas en sus cejas. La fotografía fue acompañada por el mensaje: "Ya se me anda mimetizando mi amorcito bello".

La publicación cuenta con miles de reacciones y comentarios y ya ha sido compartida otra innumerable cantidad de veces por sus fanáticos.

