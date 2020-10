El trastorno que desarrolló Thalía tras la muerte de su padre

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Aunque el papá de Thalía murió cuando ella era una niña, la cantante confesó que la pérdida de su progenitor le provocó un trastorno con el que lucha todos los días.



Durante el programa Latin Music Queen, la cantante y actriz recordó cómo fue el último momento que vivió junto a su padre Ernesto Sodi Pallares, un científico y criminólogo.



"Estaba enfermo, cada vez más enfermo. La última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía", recordó esa experiencia que le marcó la vida cuando solo tenía seis años.

Agregó: "Ella (su mamá) me dijo: 'Dale un beso a tu papá para que se ponga bien'. Y le di el beso y cuando me fui las máquinas (empezaron a sonar) y luego murió".



Según comentó la esposa de Tommy Mottola, escuchar el sonido de las máquinas tras darle un último beso a su padre fue justo lo que desencadenó su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).



"Se murió y yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado. Eso es demasiado para una niña de seis años. Y desde entonces empecé con el TOC", afirmó.

Thalía dijo que el trastorno se manifiesta más cuando se encuentra en situaciones que no puede controlar.

Al inicio de la pandemia del coronavirus la intérprete de "Amor a la mexicana" reveló su padecimiento y también dijo que por eso la gente más cercana la llama Howard Hughes.