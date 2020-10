Kim revela la verdadera razón del fin de Keeping up with the Kardashians

Khloé, Kourtney y Kim han estado al frente de Keeping up with the Kardashians desde hace 14 años. Foto: Instagram

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Después de varios meses de preguntas y especulaciones sobre el final de Keeping up with the Kardashians, la misma Kim se encargó de revelar la verdadera razón.



Tras permanecer por 14 años mostrando su vida privada, la esposa de Kanye West aseguró que ella y todas sus hermanas necesitaban un descanso para prestar más atención a ellas y a sus hijos.



Fue durante una entrevista a la revista británica Grazia que Kim reveló: "Este era un sueño para todos nosotros.... Nunca imaginamos que llegaríamos a la temporada dos y ahora estamos en la vigésima y, a veces, necesitas un descanso".

Agregó: "En realidad la razón del fin es muy simple: necesitamos recomponernos. Ya sabes, no hemos tenido un ‘break’ desde hace catorce años. Hemos grabado las temporadas seguidas, los ‘spin off’... y creo que hemos vivido una gran vida. Y ahora tenemos hijos..., y nos necesitan. Tiene mucho que ver con esto último también, pero bueno, necesitamos descansar, básicamente”.

Cambios por la pandemia

Kim confesó que en la última temporada podrán notarse cambios en las rutinas de todas las integrantes del clan Kardashian debido a la pandemia del coronavirus.

"Estábamos tan asustados y cautelosos y compartimos cada momento de eso. Tener que estar con cuatro hijos y no tener sus amigos ni sus rutinas y no tener ayuda. Era un lado muy diferente de nosotros que no creo que nadie haya visto realmente ", detalló.



En septiembre, la familia Kardashian anunció en sus redes sociales que habían tomado la decisión de despedirse de sus televidentes sin dar más explicaciones.

“Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión, como familia, de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempo, los malos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos”, es uno de los fragmentos del comunicado donde anunciaron la sorpresiva noticia.