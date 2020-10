Ebal Díaz desmiente polémico video y asegura que la oposición lo editó

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Malintencionadamente no ponen toda mi exposición", fueron las palabras del secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, en relación a un polémico video que se ha viralizado en las redes sociales.



"Esa fue una reunión con la bancada del Partido Nacional, había diputados presentes y vía Zoom, yo asumo que alguien grabó y como en esto hay tantas corrientes y tantas cosas", aseveró Díaz a HCH.



De igual manera, aseguró que el texto que aparece en el clip es "de un diputado de Salvador Nasralla", según la información que ha dado "está moviendo mucho en las redes sociales".



Díaz además contó que el presidente Hernández le dio la oportunidad de dirigirse a la bancada del partido "y estaban las autoridades del partido en ese espacio y les expliqué, lo que hemos hecho en materia de salud".

Y, de acuerdo con la explicación del ministro, fue en ese momento en que editaron el clip para que se entendiera algo que no es.



"Para ese momento cuando yo estaba hablando, yo estaba dando la noticia de que un día anterior habíamos cerrado con un 33% de ocupación hospitalaria", aseveró.



Continuó diciendo que a pesar de estas campañas que hacen en las redes en su contra lo que va a mover a las personas a las urnas serán las propuestas de los candidatos.



"Como un tema político lo que yo creo que más va a mover a la población para ir a votar por un candidato en las próximas elecciones es justamente quien le hará las mejores propuestas", dijo.

Polémico video

"Se oye duro, pero, bueno estamos en un ambiente de mucha confianza, pero es lo que yo pienso. La gente en las próximas elecciones no va a ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia", se puede escuchar en el clip que dura 1:22 y que fue difundido en las redes sociales este viernes.



"La gente no va a votar por eso, la gente va a votar por cuánto tiene en la bolsa, si tiene o no tiene comida en la casa, si tiene o no tiene ingreso, si tiene o no tiene trabajo, eso es lo que va a mover a la gente a votar en las próximas elecciones", continuó diciendo.



"Es más ni siquiera por el tema de corrupción, porque muchos andan acobardados por ese tema, ni siquiera por eso va a ir a votar la gente, va a ir a votar por el tema económico", finaliza el clip.



Ese mismo video al final tiene un mensaje: ¡No les importa ver a la gente morir! ¡No les importa robarse todo! ¡Quieren jugar con la pobreza y el hambre para conseguir votos!

