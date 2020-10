Estados Unidos y Honduras: una relación de influencia y dependencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la política exterior de Estados Unidos no presentaría mayores cambios con la elección de un nuevo presidente, los hondureños siguen con expectativa el proceso electoral estadounidense.



El republicano Donald Trump, quien se postuló para un segundo período presidencial, y el demócrata Joe Biden se encuentran en la recta final de una campaña electoral que cerrará el próximo 3 de noviembre, día de las elecciones.



Independientemente de los presidentes y de los partidos que han gobernado esa nación del norte, este país y Honduras históricamente vienen sosteniendo una estrecha relación; por un lado de influencia por parte de la gran potencia mundial y por el otro lado una dependencia y acomodo de una nación pequeña que no encuentra la ruta del desarrollo y de la justicia.



Los analistas consideran que los republicanos y demócratas tienen su particular forma de gobernar, pero sus acciones no se salen del marco de una política exterior bien diseñada donde se priorizan los temas de seguridad, economía, estabilidad política y cooperación.

El analista Miguel Cálix aseguró que las elecciones de Estados Unidos tienen una importancia no solo para Honduras, sino también a nivel global, por el rol que esta nación juega en lo político, militar y económico.



A su criterio, quien dirige las riendas de Estados Unidos de alguna manera marca el ritmo o la pauta de ciertos acontecimientos a nivel internacional. “Prácticamente ninguna situación a nivel mundial es ajena a la mirada y postura estadounidense”, agregó.



Para Cálix, Honduras no es una plaza cualquiera, está ubicada en una zona geopolíticamente estratégica, incluso aquí hay una base militar norteamericana; por otro lado, Estados Unidos, económicamente, es el principal socio comercial de Honduras, por eso es innegable su influencia.



Él es del criterio que gane quien gane las próximas elecciones en Estados Unidos, su política exterior hacia los países del Triángulo Norte, dentro del cual está Honduras, no tendrá muchas variantes ya que la estrategia norteamericana para mantener su seguridad interna está enfocada en la contención de fenómenos como la migración y las amenazas del narcotráfico y crimen organizado.

Recordó que las extradiciones de los jefes de los carteles de la droga se dieron en el gobierno de Barack Obama, quien pertenecía al Partido Demócrata, incluso en esta administración se registraron las tasas más altas de deportaciones de indocumentados.

Estas acciones se intensificaron en el actual gobierno de Trump con la construcción de un millonario muro en la frontera con México, y en una discreta extensión de sus controles hasta la frontera con Guatemala.



“Como vemos la política migratoria norteamericana está prácticamente inalterable desde 12 años. Pensar que si llega Biden a la presidencia va haber más naturalización de la gente o van a cambiar las políticas migratorias radicalmente es creer que el problema migratorio se resuelve con un solo gobierno y no es así”, explicó Cálix.



No hay duda de que Honduras se ve influenciada por la línea política de quien dirige la presidencia y los planes de gobierno de Estados Unidos. Es tal que una visita de un congresista o de un alto funcionario estadounidense en Honduras es un acontecimiento noticioso.



Por esa dependencia de Estados Unidos es natural que los hondureños mantengan su atención sobre los comicios en Estados Unidos, más que las que genera una elección en Guatemala o México, manifestó el analista.

Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos sostuvo que, aunque no se quiera reconocer, Honduras está bajo la influencia de Estados Unidos, a tal extremo que muchas cosas que pasan en aquel país terminan repercutiendo no solo aquí, sino también a nivel mundial.



Una de las acciones políticas del gobierno de Trump que impactó en la sociedad hondureña fue el reconocimiento de Juan Orlando Hernández como presidente luego de las cuestionadas elecciones de noviembre de 2017.

Mientras que Honduras aceptó ser considerado tercer país seguro para detener a los migrantes y en la parte diplomática trasladar su embajada de Israel a Jerusalén.



Igual que Cálix, Barrientos es del criterio que es normal que en Honduras haya una gran expectativa sobre quién será el nuevo presidente estadounidense. “Siga Trump o llegue Biden la situación va a ser completamente igual, no habrá mayor cambio en el tema migratorio, económico, en el tema de apoyo y cooperación, la situación va a ser exactamente igual”.



Los norteamericanos “manejan una política de interés, no de que si llega un demócrata las cosas van a cambiar o van a ser más benignas para Honduras, no va a seguir lo mismo”, explicó Barrientos.



Considera que los demócratas son más liberales y permisivos; y los republicanos más conservadores, pero ambos en el fondo son lo mismo. “Lo otro es que la gente piensa de qué Trump ha sido muy grosero, que ha sido una persona que no ha querido tratar bien a los migrantes, pero al norteamericano le encanta esa postura, ellos se protegen a sí mismo y no dejan de tener razón con esa caravana de gente que quiere ir a meterse a la brava”.



La expectativa de los hondureños sobre el nuevo gobierno estadounidense tiene como fondo un marcado interés en que las nuevas autoridades norteamericanas endurezcan las acciones de extradición de los narcotraficantes, suavice las medidas migratorias y fortalezca la cooperación financiera.