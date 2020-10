Muestras de reinfectados se revisarán en Estados Unidos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las muestras de las personas que están bajo sospecha de reinfección en el país serán enviadas a Estados Unidos para confirmarlas o descartarlas.

“Una reinfección es una persona que fue infectada por el virus del Sars-Cov-2, se le tomó un PCR y salió positivo, luego en un tiempo le hicieron una muestra control y salió negativo el PCR y al pasar el tiempo, unos dos o tres meses, vuelve a presentar síntomas y le hacen un PCR y vuelve a salir positivo”, explicó Homer Mejía, jefe de la vigilancia de covid-10 y otros virus respiratorios.

Agregó que para poder decir que en el país hay casos de reinfección se tiene que hacer una genotipificación del virus. Eso consiste en que analizarán si la genética del virus que acaba de dar positivo es similar a la que le dio en un inicio, si son compatibles es reinfección.

Ese análisis se realizará en el laboratorio del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, EE UU.

En Honduras los médicos han reportado que tres pacientes de San Pedro Sula y cuatro del Distrito Central han vuelto a enfermarse por covid-19, lo cual está en estudio.

“Nosotros no podemos confirmar que hay reinfección si no tenemos esa genotipificación aunque los médicos digan que dio positivo de nuevo, sin eso no podemos mencionar que hay reinfección”, afirmó Mejía. Añadió que tiene que haber una compatibilidad del 99% con el virus para decir que es el mismo virus o si se trata de otro.

